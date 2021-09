Pro Juventute wehrt sich gegen Quarantäne bei Schulkindern

Im Kanton Luzern waren am vergangenen Freitag beinahe 1'200 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne. In der Woche davor waren es noch 320. Dass Schulkinder in Quarantäne müssen, ist der Jugendstiftung Pro Juventute ein Dorn im Auge. Es hagelt Kritik.