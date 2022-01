Covid-19-Einschränkungen Jetzt sagt auch die Stadt Nein zu Fasnachtsumzügen – aber nur vorerst Vertreter der Stadt und des Kantons Luzern sowie Fasnachtsorganisationen trafen sich am Dienstagabend zu einem runden Tisch. Es ist weiter unklar, ob Umzüge stattfinden können.

Stand jetzt ist nicht möglich: Fasnachtsumzüge in der Stadt Luzern. Das sagen Stadt- und Kantonsregierung. Archivbild

Beizenfasnacht und Strassenfasnacht, das war bereits vor dem Dienstagabend klar, können in Luzern stattfinden. Was aber ist mit Umzügen und anderen organisierten Fasnachtsveranstaltungen im Freien? Immer wieder verwies die Verantwortlichen, auch der Luzerner Regierungsrat, in den letzten Tagen dabei auf den Runden Tisch vom Dienstagabend. Vertreter der grossen Luzerner Fasnachtsorganisationen, Stadtrat Adrian Borgula (Grüne) und Vertreter des Kantons sowie der Polizei sind nun also zusammengekommen an diesem Dienstagaben zu einem solchen «runden Tisch» zum Thema Fasnacht im ehrwürdigen Zeugheersaal des Hotels Schweizerhof. Stadt und Kanton verschickten anschliessend je eine Medienmitteilung. Wobei beide betonten, dass sich alles in zwei Wochen doch noch ändern könnte.

Stadt und Kanton haben Rücksprache mit Bund genommen

Die Stadt schreibt: «Die Strassenumzüge sind als Veranstaltungen einzustufen und bedürfen deshalb einer Bewilligung. Nach Rücksprache mit Bund und Kanton sind sie auf Stadtgebiet auch nach der Verordnungsanpassung des Bundes vom 19. Januar 2022 nur bewilligungsfähig, wenn sie in einem abgesperrten Gebiet stattfinden und wenn eine effektive Kontrolle der Zertifikate aller Besucherinnen und Besucher erfolgt. Stand heute können also keine organisierten Strassenumzüge oder Grossveranstaltungen ohne Zugangsbeschränkungen im öffentlichen Raum stattfinden.»

Dies betreffe den Urknall mit der Fritschi-Tagwache und den Fritschiumzug, den Fasnachtsumzug im Stadtteil Littau am Sonntag, die Wey-Tagwache und den Weyumzug am Güdismäntig, das Chendermonster am Güdisdienstag, den Monstercorso am Güdisdienstag, und auch die Umzüge der Kult-Ur-Fasnächtler.

Anfang Februar wird alles anders, aber nur vielleicht

Aber eben, endgültig entschieden ist das noch nicht. In der Mitteilung der Stadt heisst es weiter: «Kanton und Stadt Luzern werden die Situation laufend beobachten. Sollte der Bundesrat bis Anfang Februar die Covid-Verordnung nochmals anpassen, werden die jetzt kommunizierten Regelungen nochmals überprüft.»

Auch der Kanton verweist auf Bundesrat

Und auch der Kanton verweist in seiner Mitteilung: «Sollte der Bund seine Massnahmen verschärfen oder lockern, können die nachfolgenden Planungsvorgaben noch Änderungen erfahren.» Diese «Planungsvorgaben» sehen für grössere Veranstaltungen vor, dass diese nicht stattfinden können, schreibt auch der Kanton. Neben Umzügen erwähnt der Kanton in diesem Zusammenhang auch der Aufbau von Infrastrukturen wie zum Beispiel Guuggerbühnen.

Am Runden Tisch hätten die Vertreter des Kantons darauf hingewiesen, dass die epidemiologische Entwicklung wegen der hohen Infektionszahlen schwierig einschätzbar sei und dass sich die Bestimmungen des Bundes kurzfristig ändern könnten. «Vor diesem Hintergrund sind zum jetzigen Zeitpunkt keine abschliessenden Auflagen und Bewilligungen für die Fasnacht möglich. Der Bundesrat wird sich voraussichtlich Anfang Februar wieder mit den Covid-19-Massnahmen befassen.» Zur Planungsunsichertheit, welche die Fasnächtler nun weiterhin in Kauf nehmen müssen, sagt Regierungsrat Guido Graf: «Unbefriedigend für alle Beteiligten, aber unvermeidlich.»

Strassenfasnachtsszene von der Kapellgasse. Das wird dieses Jahr möglich sein, genau wie Beizenfasnacht. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 28. Februar 2019)