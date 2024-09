Covid-19-Verordnung «Szenario Fasnacht» wird in der Stadt Luzern vorbereitet – unter Vorbehalt Ob Umzüge oder Fasnachtsmäärt: Die Gesuche werden erst bewilligt, wenn in einer Woche der Bundesrat und der Kanton grünes Licht geben. Hinter den Kulissen laufen jedoch die Vorbereitungen.

Die Zeichen stehen auf Fasnacht: Erst recht, nachdem der Kanton Luzern am Mittwoch bekanntgegeben hat, die Aufhebung aller Coronaschutzmassnahmen in einem Schritt zu begrüssen. Denn bei beiden Varianten des Bundesrats fällt die Bewilligungspflicht wegen Corona für Grossanlässe im Freien respektive sie wird den Kantonen übertragen. In der Mitteilung des Kantons Luzern steht indes kein Wort zur Fasnacht. Im Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD) heisst es auf Anfrage, dass der Kanton erst im Anschluss an die Medienkonferenz des Bundesrats am nächsten Mittwoch über das weitere Vorgehen informieren wird, und zwar «möglichst schnell».

Warum ist dies nicht schon jetzt möglich? Zumal Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf (Die Mitte) die Hoffnungen der Fasnächtlerinnen und Fasnächtler in seinem Blog bereits nährt, in dem er schrieb: «Eine ideale Gelegenheit, um sich zu begegnen und wieder zusammenzurücken, ist die Luzerner Fasnacht, auf die wir uns bereits jetzt GEMEINSAM freuen können.» Im GSD heisst es dazu:

«Der Regierungsrat wartet den Bundesratsentscheid vom 16. Februar 2022 ab, um anschliessend eine verbindliche Aussage etwa zur Durchführung von Umzügen und weiteren Grossveranstaltungen machen zu können.»

Trotz Aussichten auf Lockerungen bestehe nach wie vor die Eventualität, dass die Landesregierung anders entscheiden könnte – darum warte man noch die Bundeskommunikation vom Mittwoch ab.

Kopf an Kopf am letzten Fasnachtsmäärt Unter der Egg. Dieser könnte nächste Woche kurzfristig doch noch eine Bewilligung erhalten. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 15. Februar 2020)

«Go» der Stadt Luzern ist vom Bund und Kanton abhängig

Für das Lozärner Fasnachtskomitee (LFK), das unter anderem die beiden Umzüge am Schmudo und Güdismontag organisiert, kann es eigentlich von den Behörden nur eins geben: grünes Licht für die Umzüge. Das haben die Verantwortlichen in einer Medienmitteilung vom Dienstagabend klar zum Ausdruck gebracht. «Dies nehmen wir zur Kenntnis als klares Zeichen der Erwartungshaltung», sagt Mario Lütolf, Leiter Stadtraum und Veranstaltungen bei der Stadt Luzern, und fügt an:

«Die Gesuche können dann abschliessend beurteilt werden, wenn entsprechende Entscheide von Bund und Kanton vorliegen.»

Falls möglich, werde dies die Stadt ebenfalls am Mittwoch schon kommunizieren.

Klar ist damit auch: Es wird spitz mit Veranstaltungen wie etwa dem LFK-Fasnachtsmäärt Unter der Egg. Dieser ist mit den aktuellen Covid-Bestimmungen nicht durchführbar und wäre eigentlich am Samstag, 19. Februar, geplant – also nur drei Tage nach Bekanntgabe des weiteren Vorgehens in Sachen Grossanlässe im Freien. «Alle Beteiligten wissen das und stellen sich mit der erforderlichen Flexibilität auf diese Situation ein», sagt Lütolf. Konkret heisst dies, dass beispielsweise am Fasnachtsmäärt die sonst übliche Plattform am Reussufer mit den Marktständen nicht aufgebaut wird, weil erst Mitte nächste Woche klar ist, ob der Anlass auch wirklich stattfinden kann. Lütolf sagt:

«Verschiedene Veranstaltungen werden aufgrund der sehr kurzen Vorbereitungszeit womöglich etwas anders daherkommen als sonst.»

Diese Stände werden Unter der Egg dieses Jahr nicht aufgebaut – auch wenn der Fasnachtsmäärt doch noch stattfinden sollte. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 15. Februar 2020)

Abfallentsorgung und Strassenreinigung müssen disponiert werden

Doch auch wenn das offizielle «Go» fehlt, im Hintergrund laufen die Vorbereitungen und die Gespräche zwischen Stadt, Kanton, Polizei und allen Organisatoren auf Hochtouren. Dazu zählen neben dem LFK etwa die Vereinigten, die Zünfte und die Interessengemeinschaften der Plätze – beispielsweise Kapellplatz. Lütolf sagt:

«Alle bereiten das Szenario Fasnacht so gut es geht vor, mit dem Vorbehalt, dass wir vor dem 16. oder 17. Februar keine verbindlichen Bewilligungen mit entsprechenden Auflagen erteilen können.»

Die Vorbereitungen betreffen auch die Stadt selber. «Wir haben uns auf die Szenarien vorbereitet», sagt er. Denn sollten in einer Woche zum Beispiel auch die Umzüge bewilligungsfähig sein, müssen laut Lütolf unter anderem Sicherheitsvorkehrungen getroffen, grossräumige Absperrungen vorgenommen und die Abfallentsorgung und Strassenreinigung entsprechend disponiert werden.