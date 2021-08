Covid-19 Wegen falschen Angaben? Kanton Luzern sperrt 254 Corona-Zertifikate Mit falschen Angaben kamen im Kanton Luzern bis zu 254 Personen unberechtigterweise an ein Covid-Zertifikat. Diese wurden nun vorsorglich gesperrt.

Im Rahmen verschiedener Stichproben hat die Dienststelle Gesundheit und Sport des Kanton Luzern festgestellt, dass sich mehrere hundert Personen mit falschen Angaben ein Covid-Zertifikat verschafft hatten.

Normalerweise können genesene Personen ihr Zertifikat nur über ein Onlineformular des Bundes beantragen. In Einzelfällen erfolgt die Bearbeitung dieser Gesuche jedoch zusätzlich auch über den Kanton. Das ist dann der Fall, wenn die angegebenen Informationen im Online-Formular nicht mit der Bundes-Software übereinstimmen. In dieser Situation, die nur auf rund 0,8 Prozent der Covid-Zertifikate für Genesene im Kanton Luzern zutrifft, wird das Gesuch von der Dienststelle Gesundheit und Sport individuell bearbeitet, wie diese in einer Mitteilung schreibt.

Durch eine Überprüfung ist die Dienststelle nun auf einzelne Fälle gestossen, bei denen sich Personen mit falschen Angaben ein Zertifikat verschafft haben. Bis zu 254 Personen im Kanton Luzern erhielten so unberechtigterweise ein Covid-Zertifikat. Die vorsorgliche Sperrung dieser Zertifikate wurde umgehend veranlasst, die betroffenen Personen werden bis am Donnerstagabend informiert. (mha)