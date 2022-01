Covid-Behandlung Unispital Zürich verlangt 85'000 Franken vom Kanton Luzern Nicht alle Kosten sind bei der Behandlung von Covid-Patientinnen und -Patienten gedeckt. Das bekommt nun auch der Kanton Luzern zu spüren.

2113 Franken ungedeckter Kosten fallen am Universitätsspital Zürich (USZ) bei der intensivmedizinischen Behandlung von Covid-Patientinnen und -Patienten an ­– pro Tag. Werden ausserkantonale Personen gepflegt, stellt das USZ diese Aufwände dem jeweiligen Wohnkanton in Rechnung.

Auch der Kanton Luzern ist davon betroffen, wie Gesundheitsdirektor Guido Graf auf Anfrage sagt. Die Rechnung belaufe sich auf rund 85'000 Franken. Begleichen werde man sie vorderhand nicht, da dazu die gesetzliche Grundlage fehle. Der Mitte-Regierungsrat betont jedoch:

«Mir ist es wichtig, dass wir gemeinsam eine einvernehmliche Lösung finden.»

Dies entweder über einen schweizweiten oder einen regionalen – freiwilligen – Ausgleich. Es stelle sich auch die Frage, inwiefern die Krankenversicherungen die Behandlungen mitfinanzieren sollten, sofern die Tarife nicht kostendeckend seien.

Luzerner Spitäler bisher wohl noch keine Rechnungen gestellt

Ob auch die Luzerner Spitäler wie das USZ anderen Kantonen ungedeckte Kosten in Rechnung stellen, ist unklar. Das Luzerner Kantonsspital (Luks) teilt mit, dass es unabhängig vom Wohnkanton die erbrachte Leistung verrechne. Welche Kosten übernommen würden, hänge auch davon ab, ob das Luks im jeweiligen Wohnkanton auf der Spitalliste stehe. Das Schweizer Paraplegiker-Zentrum habe bisher keine ungedeckten Kosten verrechnet. Man werde deren Ausweis aber im Laufe des Frühjahres überprüfen. Die Hirslanden Klinik St.Anna in Luzern habe keine Rechnungen verschickt.