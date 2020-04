CVP will bei Luzerner Stadtratswahlen erneut auch GLP unterstützen Die CVP will im zweiten Wahlgang der Luzerner Stadtratswahlen neben ihrer bisherigen Mandatsträgerin Franziska Bitzi erneut auch die bisherige GLP-Stadträtin Manuela Jost unterstützen. Unter der Bedingung, dass die GLP auch Bitzi auf die Liste setzt.

Die Stadtratskandidatinnen Franziska Bitzi Staub (CVP, bisher, linnks) und Manuela Jost (GLP, bisher) an der Podiumsdiskussion im Auditorium der Luzerner Zeitung zu den Stadtratswahlen Luzern. Bild : Philipp Schmidli, Luzern, 3. März 2020

(sda) Die Parteileitung der CVP Stadt Luzern trat auf digitalem Weg mit diesem Vorschlag vor ihr Parteikomitee, wie sie am Donnerstag mitteilte. Dieses habe ihn einstimmig abgesegnet, worauf die Parteibasis informiert worden sei. Auch diese unterstütze die erneute Nominierung der beiden bisherigen Stadträtinnen.

Im ersten Wahlgang hatte die GLP irrtümlicherweise anders als vereinbart nur ihre eigene Kandidatin Manuela Jost auf die Liste gesetzt. Das kantonale Justiz- und Sicherheitsdepartement lehnte es aber ab, dass die GLP die Liste mit den drei vergessenen Namen ergänzen darf.

Die beiden Frauen in der Stadtregierung blieben im ersten Wahlgang unter dem absoluten Mehr. Sie wurden bedrängt von der Neuen Judith Dörflinger. Die Sozialdemokratin tritt im zweiten Wahlgang ebenfalls wieder an. Die SP hat sich das Ziel gesetzt, einen zweiten Sitz in der Regierung zu holen und dort für eine linke Mehrheit zu sorgen. Die SVP gab den Kampf um den Stadtratssitz auf.

Der zweite Wahlgang der Luzerner Kommunalwahlen findet am 28. Juni statt. Eingabefrist für die Wahlvorschläge ist am 30. April.