Dachstockbrand in Ebikon: Feuerwehr mit Grossaufgebot vor Ort

In Ebikon kam es heute, am frühen Samstag Morgen, zu einem Brand in einem Dachstock. Die Feuerwehr Ebikon ist derzeit mit einem Grossaufgebot vor Ort. Dies bestätigte die Kantonspolizei Luzern auf Anfrage. Eine Rauchsäule ist weitherum sichtbar.