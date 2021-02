Dagmersellen Der «Löwen» weicht vier Neubauten – ein Restaurant soll's weiterhin geben Jetzt ist klar, was mit dem Hotel und Gasthaus Löwen mitten im Dorf geschieht. Die lokalen Investoren setzen weiterhin auf die Gastronomie. Statt des Hotels gibt es künftig Wohnungen – und eine Arztpraxis.

Der «Löwen» prägt seit gut 50 Jahren das Dorfbild von Dagmersellen. In jüngster Vergangenheit ist es aber auf und ab gegangen mit dem Hotel und Gasthaus. Es gab diverse Pächter- und einen Besitzerwechsel – bis die lokalen Investoren Martin Luternauer und Josef Arnet das Zepter übernommen und eine Neuausrichtung angekündigt haben.

Die beiden Investoren Martin Luternauer (links) und Josef Arnet vor dem Gasthof Löwen, der abgerissen werden soll.

Dominik Wunderli (Dagmersellen, 17. Februar 2021)

Am Mittwoch haben die beiden gemeinsam mit den Architekten und dem Projektverantwortlichen ihre Pläne vorgestellt. Der «Löwen» und der daneben liegende Parkplatz sollen vier Neubauten weichen. Ein Hotel ist nicht mehr vorgesehen. Stattdessen sind im Erdgeschoss Gewerberäume und eine Gemeinschaftspraxis für Ärzte geplant, in den darüber liegenden vier Etagen insgesamt 36 Wohnungen. Wie schon heute sollen zudem ein Kiosk sowie ein Restaurant oder Café Platz finden – wobei noch nicht klar ist, wer Letzteres betreiben soll.

So soll die Überbauung mitten in Dagmersellen künftig aussehen: Im Erdgeschoss der vier Gebäude sind das Restaurant, eine Arztpraxis, der Kiosk und weitere Gewerberäume geplant. Visualisierung: PD/Baureag Architekten AG und Dolmus Architekten AG

«Wir haben bereits erste Gespräche mit Gastronomen aus der Region geführt», sagte Architekt Benno Baumeler, der den Projektwettbewerb begleitet hatte. Bei diesen Abklärungen habe man nicht nur Ausschau nach potenziellen Interessenten gehalten, sondern auch spüren wollen, welche Grösse für das Restaurant optimal wäre und ob beispielsweise das Bedürfnis vorhanden ist, weiterhin ein «Sääli» zu betreiben.

Denn trotz vorliegenden Siegerprojekts sind die effektive Nutzung sowie die Grösse der Räume noch nicht definitiv festgelegt. Stand jetzt ist vorgesehen, ein Restaurant mit zirka 120 und ein Sääli mit etwa 40 Plätzen zu bauen. «Die Grösse und Ausgestaltung ist flexibel und kann je nach Bedarf noch angepasst werden», sagte Martin Luternauer. Dies mache das Projekt auch so spannend, so der Investor.

Terrasse des Restaurants im Innenhof

Überzeugt haben ihn und die Jury ebenso die Gestaltung der Aussenräume – im Innenhof ist die Restaurantterrasse vorgesehen – sowie die Struktur der Gebäude. «Statt auf eine grosse Überbauung setzen wir auf kleinere Volumen, die gut zu den umliegenden Gebäuden passen», sagte Architekt Pascal Collaud von der Willisauer Baureag Architekten AG, welche das Projekt mit der Dolmus Architekten AG aus Luzern erarbeitet hat.

Je zwei Gebäude sind miteinander verbunden. Im Innenhof ist die Terrasse des Restaurants vorgesehen (rechts vorne, Richtung Strasse), vor der Überbauung sind zudem rund 25 Parkplätze für Laufkundschaft geplant. Visualisierung: PD/Baureag Architekten AG und Dolmus Architekten AG

Total sechs Teams hatten am Wettbewerb teilgenommen. Dabei sei auch ein Projekt mit einem einzigen, massiven Bau vorgeschlagen worden. Für Martin Luternauer und Josef Arnet sei das nicht in Frage gekommen. «Uns ist wichtig, wie das Dorf aussieht», sagt Luternauer, der Inhaber der Luro Küchen AG ist und von 2008 bis 2016 im Gemeinderat von Dagmersellen politisierte. Er und sein Geschäftspartner Josef Arnet haben das Grundstück und Gebäude vor knapp zwei Jahren gekauft. Zu den Beweggründen sagte Arnet, welcher Chef der gleichnamigen Baufirma ist, dass man den «Löwen» nicht zum Spekulationsobjekt verkommen lassen wollte.

Das Hotel und Gasthaus Löwen in Dagmersellen wird abgerissen; der Hotelbetrieb wird nicht weitergeführt, das Restaurant hingegen schon.

Bild: Dominik Wunderli (17. Februar 2021)

Klar ist für die beiden ebenso, dass eine Arztpraxis in die Überbauung ziehen soll. «Es besteht ein Bedarf dafür. Denn in Dagmersellen und den umliegenden Dörfern mangelt es an Ärzten», sagte Luternauer. «Zudem sind Gemeinschaftspraxen das Modell der Zukunft.» Auch hierfür werde man mit Fachpersonen aus der Region das Gespräch suchen.

Baustart im Sommer 2022

Bereits gemeldet haben sich Interessenten für die Wohnungen. Vorgesehen sind sowohl Miet- als auch Eigentumswohnungen, je zu einem Drittel mit 4,5, 3,5 und 2,5 Zimmern. Hinzu kommen Attikawohnungen mit 5,5 Zimmern. Die vier Gebäude sollen des Weiteren über eine Tiefgarage mit 58 Parkplätzen verfügen. Auch vor der Überbauung, entlang der Hauptstrasse, sind etwa 25 Plätze vorgesehen – für die Laufkundschaft.

In das Grossprojekt investieren Luternauer und Arnet einen zweistelligen Millionenbetrag. Die genauen Baukosten wollen sie nicht beziffern. Geprüft haben sie neben dem Abriss des «Löwen» auch eine Sanierung. Die Bausubstanz wäre eigentlich genügend. Allerdings würde sich der Grundriss der Hotelzimmer nicht für die geplante Wohnnutzung eignen, die vielen Höhenunterschiede im Gebäude seien nicht behindertengerecht und das Untergeschoss unpassend für die Garage. Nach erstem Zögern habe der Gemeinderat schliesslich die Abrissbewilligung erteilt.

Zunächst muss aber ein Gestaltungsplan für die fünfstöckigen Gebäude öffentlich aufgelegt werden. Dies geschieht voraussichtlich im August. Ende dieses Jahres soll das Baugesuch folgen. Und je nach Einsprachen im August 2022 der Baustart.