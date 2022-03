Dagmersellen FDP warnt vor Tempo 30 auf der Kantonsstrasse Eine Petition fordert die Einführung von Tempo 30 auf der Dagmerseller Kantonsstrasse. Bei der liberalen Ortspartei kommt das gar nicht gut an.

Eine Petition in Dagmersellen fordert Tempo 30 auf der Kantonsstrasse, die durchs Dorf führt. Das Anliegen, laut dem «Willisauer Boten» von 287 Dagmersellerinnen und Dagmersellern unterzeichnet, wurde im Januar dem Gemeinderat überreicht. Die Petitionäre erhoffen sich von Tempo 30 mehr Verkehrssicherheit im Dorfkern, allen voran sollen Kinder und andere Fussgängerinnen und Fussgänger die Strasse sicher überqueren können.

Die zuständige Gemeinderätin Astrid Meier (Mitte) sagt auf Anfrage, dass sich der Gemeinderat noch keine Meinung zu Tempo 30 im Dorfkern gebildet habe. «Wir sind jetzt daran, zu prüfen, ob es machbar und sinnvoll ist.» Entscheidend sei auch, was jener Teil der Bevölkerung davon halte, der die Petition nicht unterzeichnet habe.

FDP äussert Sicherheitsbedenken

Dazu dürften zahlreiche Mitglieder der Dagmerseller FDP gehören. Die Ortspartei hat diese Woche eine Medienmitteilung veröffentlicht, in der es heisst: «Die FDP Dagmersellen rät dem Gemeinderat dringend ab, dieser Forderung überstürzt nachzukommen.» Kantonsstrassen als Hauptverkehrsadern sollen nicht durch die Verlangsamung des Verkehrs blockiert werden, schreibt die FDP weiter.

Die Partei führt zudem Sicherheitsbedenken ins Feld. Denn in Tempo-30-Zonen fallen in der Regel die Fussgängerstreifen weg. «Besonders Kinder, welche die Geschwindigkeit herankommender Fahrzeuge nicht abschätzen können, würden so einer unverantwortbaren Gefahr ausgesetzt», heisst es.

Die Erfahrung mit anderen Tempo-30-Zonen, etwa beim Bahnhof Sursee, hätten zudem gezeigt, dass vorhandene Fussgängerstreifen doch nicht genutzt würden. «Diese Unvernunft der Fussgänger wird auch dazu führen, dass der Verkehr teilweise fast zum Stillstand kommen wird», befürchtet die Dagmerseller FDP.

Kanton prüft weitere Anträge von Gemeinden

Dagmersellen ist nicht die einzige Gemeinde, welche die Einführung von Tempo 30 auf Kantonsstrassen prüft. In Adligenswil gilt die Geschwindigkeitsbegrenzung im Dorfkern seit Anfang des laufenden Schuljahres. Der Kanton Luzern prüft zudem weitere Anträge von verschiedenen Gemeinden.

Mehrere Bundesgerichtsurteile änderten auch im Kanton Luzern die Praxis punkto Tempo-30-Zonen auf Kantonsstrassen. Der Kanton prüft die Herabsetzung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit jeweils auf Antrag der Gemeinden.