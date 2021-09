Dagmersellen Gemeinde informiert über Projekte in Buchs

Der Gemeinderat lädt die Bevölkerung von Buchs ein, am Informationsabend vom Donnerstag, 23. September, um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle Buchs teilzunehmen. Dies unter Covid-19-Schutzmassnahmen. Der Gemeinderat wird über das Wasserbauprojekt Eriswilergraben, die Deponie Hächlerenfeld, den Fahrplanentwurf 2022, den Ultrabreitbandausbau der Swisscom sowie die Basisstufe Buchs informieren. Im Anschluss werden Fragen und Anliegen aus der Bevölkerung beantwortet, heisst es in einer Mitteilung.

Vorprojekt für Schulraum

34 Wettbewerbsbeiträge wurden für das Projekt Schulraumentwicklung Chilefeld eingereicht. Mit dem erkorenen Siegerprojekt «Zick-Zack» geht es nun an die Weiterbearbeitung des Projekts, teilt der Gemeinderat mit. Im Verlauf des Herbstes soll das Vorprojekt starten. Dieses soll bis im Frühling 2022 abgeschlossen sein, damit die Stimmbürger im Mai 2022 über einen entsprechenden Sonderkredit befinden können. Anschliessend wird eine Baukommission eingesetzt, die das Bauprojekt mit Kostenvoranschlag erarbeitet. Das Baugesuch soll im Herbst 2023 eingereicht werden. Die neue Sporthalle mit Schulräumen soll gemäss Gemeinderat im Frühling 2025 bezugsbereit sein.