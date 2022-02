Dagmersellen «Keinen Spielraum für Gemeinde»: Einsprachen gegen Wildtierkorridor haben schweren Stand Die Gemeindeversammlung stimmt am 17. Februar über die Ortsplanungsrevision ab. Umstritten ist eine neue Zone für die Wildtierkorridore. Eine entscheidende Frage ist noch nicht geklärt.

Dagmersellen gestalte seine Entwicklung eigenständig und selbstbewusst, sei offen für visionäre Projekte und entwickle sich nachhaltig und individuell. So steht es in der Einleitung zur Abstimmungsbotschaft über die Gesamtrevision der Ortsplanung, über welche die Gemeindeversammlung am 17. Februar abstimmt.

Ganz so eigenständig kann die Gemeinde ihre Entwicklung aber nicht gestalten. In einem Punkt geben Bund und Kanton den Takt vor: bei den Wildtierkorridoren. Dabei handelt es sich um die Bewegungsachsen von Rehen, Füchsen, Hirschen oder Wildschweinen, welche durch Siedlungen, Autobahnen oder Schienen eingeschränkt sind. Um die natürlichen Wanderrouten der Tiere wiederherstellen und den genetischen Austausch sicherstellen zu können, baut der Bund aktuell eine Brücke über die A2. Das Projekt, das rund 10,5 Millionen Franken kostet, soll im Mai 2023 fertig sein.

Eine Wildtierbrücke in Kilchberg im Kanton Bern. Symbolbild: Emanuel Ammon/Aura

Damit den Tieren keine weiteren Hindernisse in den Weg gelegt werden, muss die Gemeinde sogenannte Freihaltezonen ausscheiden. In diesen sind keine Bauten oder Anlagen erlaubt, die den Wildwechsel erheblich beeinträchtigen könnten, wie etwa wildundurchlässige Zäune, Schutznetze oder -folien, erklärt Gemeindepräsident Markus Riedweg. Drei solche Zonen kennt Dagmersellen. Neu ist eine Erweiterung im Lutertal, am oberen Bildrand:

Dagegen regt sich Widerstand. Drei der insgesamt fünf Einsprachen richten sich gegen die Wildtierkorridore. Zwei Grundeigentümer fordern, auf die Freihaltezone sei zu verzichten. Sie befürchten eine Nutzungseinschränkung für die Landwirtschaft, etwa bei der Schafhaltung. Auch beim Einzäunen der Rinder und Mutterkühen mit Bullen gäbe es Konflikte, da hierfür aus versicherungstechnischen Gründen drei Drähte nötig seien. Dies würde jedoch die Wildtiere einschränken. Generell erachten sie die festgelegte Zone als «Willkür», wie der Abstimmungsbotschaft zu entnehmen ist.

Der Gemeinderat pflichtet bei, dass auch er nicht alle Abgrenzungen nachvollziehen könne. Dazu Riedweg: «Die Abgrenzung hat der Kanton vorgegeben. Die Gemeinde hat diesbezüglich keinen Spielraum, dies zu verändern.» Der Kanton habe die Abgrenzungen nach «wildtierökologischen Kriterien» kantonal einheitlich festgelegt, so der Mitte-Politiker weiter.

Einsprachen hätten vor Kanton und Bund kaum Chancen

Eine weitere Einsprache gegen die Freihaltezone betrifft die Raubtiere. Verlangt wird, dass Schutzmassnahmen gegen den Wolf ergriffen werden dürfen, etwa mittels wildundurchlässiger Zäune. Alle drei Einsprecher verlangen zudem finanzielle Entschädigungen wegen der Nutzungseinschränkung. Auch hier verweist Riedweg auf den Bund und Kanton.

«Erst wenn der neue Zonenplan rechtskräftig ist, besteht die Möglichkeit, bei den übergeordneten Instanzen allenfalls eine Entschädigung geltend zu machen.»

In der Botschaft lässt der Gemeinderat des Weiteren durchblicken, dass die drei Einsprachen gegen den Wildtierkorridor praktisch chancenlos sind – selbst wenn sie die Gemeindeversammlung gutheissen würde. Denn ein Verzicht auf die Freihaltezone wäre «kaum genehmigungsfähig». Und: «Bund und Kanton haben hier das übergeordnete Interesse höher gewichtet als die ebenfalls berechtigten Interessen der betroffenen Landwirte.»