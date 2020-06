Findet die Luzerner Fasnacht 2021 statt? Der neue LFK-Präsident erklärt den Stand der Planung

Daniel Abächerli ist in Ebikon aufgewachsen. Nach einer Automechaniker-Lehre machte er berufsbegleitende Weiterbildungen bis zum eidgenössisch diplomierten Wirtschaftsinformatiker. Seit Anfang 2008 leitet er die eigene Firma Abächerli Solutions in Rotkreuz, welche die Digitalisierung von Dokumenten mit Dokumentenmanagementlösungen anbietet. Abächerli, welcher der CVP angehört, ist unter anderem Mitglied des Gewerbevereins Ebikon, des Gewerbevereins Rotkreuz und des Wirtschaftsverbands Luzern. Er war OK-Präsident der Expo Rontal Plus 2018. Abächerli wohnt seit 20 Jahren in der Stadt Luzern. Seine Lebenspartnerin ist Conny Michel.

Abächerli ist seit 2010 Mitglied der Zunft zu Safran. 2012/13 präsidierte er das Safran-Umzugskomitee. Er gehört auch der Guuggenmusig Schlitzäugler Dierikon an und ist Mitbegründer der Zunft zu GordonBlööö. An der Fasnacht 2021 wird er am Komische Frytig mit «Sprüchlen und Värslen» an der Värsli-Brönzlete in verschiedenen Luzerner Altstadt-Beizen unterwegs sein. 1990 gründete Abächerli die «Espresso Party & Streetband», eine Kleinformation, die sich bis heute einen Namen mit originellen Sujets und virtuoser Brassmusik bis hin im Mardi-Gras-Stil gemacht hat. Als sein Weibel begleitet ihn Dani Bühler durch die Fasnacht.