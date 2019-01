Der Bund will den Bypass, auch wenn sich die Spange Nord verzögert Der Zubringer Spange Nord und der Autobahntunnel Bypass sollten eigentlich ein Gesamtsystem bilden. Doch die Spange ist umstritten, der politische Prozess dauert noch an. So lange will das Bundesamt für Strassen (Astra) aber nicht warten. Simon Mathis

Das Bundesamt für Strassen (Astra) hält am Zeitplan und an der Projektstruktur für den Bau des Bypass Luzern fest – und zwar unabhängig davon, wann und wie der Autobahnzubringer Spange Nord realisiert wird. Der Bypass sei «aufwärtskompatibel» konstruiert, sagte Astra-Direktor Jürg Röthlisberger heute Abend an einer Pressekonferenz in Emmen.

Die Planung ermögliche sowohl eine zeitgleiche, als auch eine spätere Realisierung der Spange Nord. Bislang hatte sich der Bund nur vage zur Frage geäussert, was ein Bypass ohne Spange bedeuten würde. In der Präsentation zur Pressekonferenz heisst es:

«Das Astra geht davon aus, dass für Spange Nord eine Lösung gefunden und diese in irgendeiner Form realisiert wird.»

Unter der Stadtluzerner Bevölkerung wird die Spange zurzeit jedoch kontrovers diskutiert. Und am 30. Januar hat die Stadtluzerner SP die Lancierung einer Initiative gegen die Spange Nord beschlossen.

Bund warnt vor Überlastungen

Der Bypass Luzern hat für den Bund eine hohe Priorität: Er soll den Engpass im Nationalstrassennetz beseitigen. Ausserdem soll er die Erreichbarkeit der Luzerner Agglomeration für den motorisierten Individualverkehr und den strassengebundenen ÖV verbessern.

Diese Ziele liessen sich nur dann vollumfänglich verwirklichen, wenn die Spange Nord gleichzeitig mit dem Bypass in Betrieb genommen werden könne, betonte Jürg Röthlisberger. Letztere wird aber nicht vom Bund, sondern vom Kanton Luzern realisiert. Bei einer verzögerten Umsetzung der Spange käme es während den Spitzenzeiten zu Kapazitätsproblemen bei den Autobahnanschlüssen Luzern-Zentrum und Luzern-Kriens, heisst es in der Präsentation.

Vorarbeiten könnten bereits 2024 beginnen

Wie geht es mit der Spange Nord weiter? Im Auftrag des Kantonsrats hat die Luzerner Regierung extern mögliche Varianten für den Autobahnzubringer prüfen lassen. In die engere Auswahl geschafft haben es sechs Varianten. Die Überprüfung der Spange Nord könne im Herbst 2019 abgeschlossen werden, sagte Baudirektor Robert Küng (FDP). Dann werde sie dem Rat zur Neubeurteilung vorgelegt. Für den Baukredit wird eine Volksabstimmung nötig sein.

Die Projektierung des Bypasses dagegen ist schon so weit fortgeschritten, dass die öffentliche Auflage im Frühjahr 2020 erfolgen könne, heisst es in der Mitteilung des Astra. Der am frühesten mögliche Start der Vorarbeiten sei 2024.

So sollen die Teilprojekte aussehen

Das Gesamtprojekt soll so aussehen, violett eingezeichnet die umstrittene Spange Nord, für die mittlerweile mehrere Varianten vorliegen:

Die Bauzeit des Bypasses beträgt etwa 12 Jahre, die der Spange Nord würde je nach Lösung 3 bis 5 Jahre Bauzeit in Anspruch nehmen. Das Gesamtprojekt Bypass soll rund 1,7 Milliarden Franken kosten – inklusive Spange Nord, die mit 200 Millionen Franken veranschlagt wurde. Je nach Variante würde Letztere aber deutlich teurer.

Der Bypass Luzern umfasst mehrere Teilprojekte: unter anderem neue Tunnels, Spurerweiterungen und Anpassungen der Verflechtungen. Ausserdem soll die bestehende A2 zu einer Stadtautobahn umfunktioniert werden. Auch das Portal des Sonnenbergtunnels in Kriens soll bekannterweise neu gestaltet und überdacht werden.

Visualisierungen: PD

Auch beim Tunnel Rathausen sind Änderungen geplant. Vorgesehen ist eine dritte Röhre, um Platz für eine dritte Spur in beide Fahrtrichtungen zu schaffen. Das Eingangsportal des Tunnels soll nach Fertigstellung so aussehen:

Update folgt.