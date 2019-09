Das Blue Balls Festival gibt es auch 2020 wieder Wie der Verein Luzerner Blues Session mitteilt, wird es auch im nächsten Jahr wieder eine Ausgabe des Festivals am Luzerner Seebecken geben. Die Stadt Luzern und der Verein wollen zusammenarbeiten.

Keb Mo spielt anlässlich des diesjährigen Blue Balls Festivals im Konzertsaal des KKL Luzern. (Bild: Philipp Schmidli, Luzern, 21. Juli 2019)

(fmü) Das Blue Balls Festival soll in seiner Art in Luzern erhalten bleiben. Das schreibt der Verein Luzerner Blues Session in einer Medienmitteilung. Zudem soll eine Blue Balls Foundation gegründet werden. Die Stadt Luzern habe dem Verein ein Angebot gemacht, um rasch möglichst gemeinsam und mit anderen Partnern eine nachhaltige Zukunftsperspektive zu entwickeln. Der Verein Luzerner Blues Session nehme das Angebot an. Die beiden Parteien werden zu gegebener Zeit wieder darüber berichten, heisst es weiter.

Das Blue Balls Festival 2020 findet vom 17. bis 25. Juli im KKL, Pavillon und Schweizerhof statt.

