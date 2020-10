Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden: Die Bahnübergänge zwischen Kriens und Horw dürfen aufgehoben werden Die neue Unterführung Wegmatt reicht als Ersatz für die geschlossenen Übergänge Krienser-/Horwerstrasse und Wegmattstrasse. Ob das Urteil weitergezogen wird, ist noch offen.

Der Bahnübergang an der Horwerstrasse/Krienserstrasse, als er noch in Betrieb war. Bild: Pius Amrein (Kriens, 22. Februar 2018)

Im Frühling 2019 hat die Zentralbahn die alten Bahnübergänge zwischen Kriens und Horw aus Sicherheitsgründen geschlossen. Dieser Vorgang war rechtens, urteilt nun das Bundesverwaltungsgericht. Es hat eine Beschwerde der Stadt Kriens, der Luzerner Sektion des Verkehrs-Clubs der Schweiz (VCS) sowie einer Privatperson abgewiesen, wie die Zentralbahn mitteilt.

Damit folgt das Gericht dem Bundesamt für Verkehr, welches die Schliessung Ende 2018 bewilligt hatte. Das Urteil kann noch an das Bundesgericht weitergezogen werden.

Längere Wartezeiten führen zu grösserem Risiko

Im Urteil heisst es, dass «seitens der Öffentlichkeit und der Bahnunternehmen ein erhebliches öffentliches Interesse an der Vermeidung von Unfällen» besteht. Dass bislang keine Unfälle bei den betroffenen Übergängen Krienser-/Horwerstrasse und Wegmattstrasse registriert wurden, vermöge dieses Interesse «nicht zu schmälern». Die Zentralbahn habe beobachtet, dass es mehrmals pro Jahr zu unerlaubten Querungen gekommen sei. Da künftig der Fahrplan noch ausgebaut wird und somit längere Wartezeiten bei den Übergängen entstehen, könne «mit gutem Grund» erwartet werden, dass es zu noch mehr unerlaubten Querungen kommt.

Ein Kritikpunkt der Beschwerdeführer war, dass durch die Schliessung Umwege entstehen, was dem Ziel der Förderung des Langsamverkehrs widerspreche. Das Gericht schreibt dazu, dass die Bedeutung der Übergänge für die Verbindung der Quartiere zwar gross gewesen sei, aber durch die längeren Schliessungszeiten ohnehin abgenommen hätte. Die Entwicklung im Gebiet Luzern Süd dürfte zwar «eine erhebliche Verkehrszunahme» zur Folge haben. Die Entwicklungsareale würden aber «nicht im Nahbereich der Bahnübergänge» liegen. Sie befänden sich vielmehr unter anderem dort, wo die neue Personenunterführung Wegmatt in Horw als «Ersatzerschliessung» erstellt wurde.

Umwege sind aus Sicht des Gerichts vertretbar

Zwar bestehe auf dem Wegmattring vor der neuen Unterführung ein Fahrverbot für Velos, was «ungünstig» sei. Dennoch könne «nicht von einem unzumutbaren Engpass gesprochen werden». Die jeweiligen Ziele seien «weiterhin in angemessener Distanz und ohne übermässige Anstrengung zu erreichen». Das Bundesverwaltungsgericht kommt letztendlich zum Schluss, «dass das Interesse an der Vermeidung von Unfällen gegenüber jenem an der Bewahrung des bestehenden öffentlichen Fuss- und Velowegnetzes überwiegt».

Die Verfahrenskosten von 5000 Franken werden aufgeteilt: 500 Franken muss die Zentralbahn als Beschwerdegegnerin übernehmen, weil sie bei Zwischenverfügungen unterlegen ist. Die Beschwerdeführer bezahlen je 1500 Franken. Dies gilt aber nicht für die Stadt Kriens, weil diese «in ihren nicht vermögensrechtlichen Interessen betroffen ist», heisst es im Urteil. Die restlichen 1500 Franken übernimmt daher die Gerichtskasse.

Rückbau erfolgt, wenn Urteil rechtskräftig ist

Bei der Zentralbahn ist man sehr zufrieden mit dem Urteil. «Unsere Argumentation ist durchgehend akzeptiert worden. Die Verkehrssicherheit wurde höher gewichtet als die Umwege», sagt Gunthard Orglmeister, Leiter Infrastruktur. «Nun hoffen wir, dass es nicht zu einem Weiterzug kommt.» Die Bahnübergänge sind derzeit wie erwähnt geschlossen, aber noch nicht vollständig zurückgebaut. Der Rückbau erfolgt, wenn das Urteil rechtskräftig ist.

Die Stadt Kriens nimmt den Entscheid mit Bedauern zur Kenntnis, wie Bauvorsteher Maurus Frey (Grüne) sagt:

«Das waren wichtige Übergänge für Fussgänger und Velofahrer. Der Austausch zwischen den Quartieren auf beiden Seiten der Gleise gehört dort zum Alltag, dieser sollte eigentlich möglichst hindernisfrei möglich sein.»

Ob die Stadt den Entscheid weiterzieht, sei noch offen. Gleichzeitig laufen Abklärungen für eine mögliche Ersatzlösung am Standort Krienser-/Horwerstrasse. «Eine solche ist jedoch noch nicht spruchreif», sagt Frey. Ein Ersatz werde nicht einfach realisierbar und auch kostenintensiv sein.

Der VCS teilt mit, dass alle Kuonimättlerinnen und Kuonimättler sowie jene Personen, die zu Fuss oder mit dem Velo aus Luzern in Richtung Hochschule Horw, Pilatus-Markt oder Hergiswil unterwegs sind, das Nachsehen hätten. «Die Verbindungen zwischen den Quartieren bleibt in einem Gebiet, das sich stark entwickelt, geschwächt. Die neue Unterführung wird nur von wenigen benützt und liegt für ganz viele Wegbeziehungen nicht ideal.» Über einen Weiterzug des Urteils müsse der Vorstand noch entscheiden.