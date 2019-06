Das Frauenhaus Luzern zählt 2018 so viele Kinder wie seit zehn Jahren nicht mehr Im vergangenen Jahr wurden 97 Kinder im Frauenhaus Luzern betreut – das ist die höchste Zahl seit mehr als zehn Jahren. Insgesamt suchten 81 Frauen mit und ohne Kinder Schutz vor Gewalt und Misshandlungen.

(pd/lil) 97 Kinder, die direkt oder indirekt Opfer häuslicher Gewalt wurden, kamen 2018 mit ihren Müttern in das Frauenhaus Luzern. «Dies ist oftmals der erste Ort seit langem, vielleicht sogar der erste in ihrem Leben, an dem sie äussere Sicherheit erleben. Sie und ihre Familie erhalten Unterstützung, um den Alltag zu bewältigen», schreibt der Verein zum Schutz misshandelter Frauen in einer Mitteilung.

97 Kinder sei eine hohe Zahl, die höchste seit mehr als zehn Jahren. Der Zehnjahresschnitt beträgt 93 Kinder. Sie werden von ausgebildetem Fachpersonal rund um die Uhr begleitet und betreut. Insgesamt wurden 2018 81 Frauen mit oder ohne Kinder aufgenommen.

Kinder leiden an Bindungsstörungen

Warum das wichtig ist, beleuchtet der aktuelle Jahresbericht des Frauenhauses: Wenn für die Kinder von ihren wichtigsten Bezugspersonen – in der Regel von den Eltern – eine Bedrohung ausgehe oder sie selber bedroht seien, komme es bei den Kindern zu einer erheblichen Bindungsstörung. «Dort, wo die Kinder Sicherheit suchen, ist gleichzeitig die Quelle der Bedrohung.» Manche Kinder würden mit Ängsten, Lern- und Konzentrationsstörungen, Aggressionen, Kontrollverhalten, Schlafstörungen reagieren oder hätten Schwierigkeiten, sich in sozialen Situationen zurecht zu finden.