Das Geheimnis von Sursees «Hofnarr» Das Soorser Narrenlaufen am Schmutzigen Donnerstag ist das regionale Pendant zu den Schnitzelbänken. Einer, der dort seit rund 40 Jahren gegen den Strom schwimmt, ist das Surseer Urgestein «Ruedi». Ernesto Piazza

Wo steckt er denn jetzt? Ruedi, alias Roland Huber, sucht noch die passende Haarpracht. (Bild: Pius Amrein (Sursee, 19. Februar 2019))

Nachmittag in der Pizzeria Schweizerheim in Sursee. Doch die gedeckten Tische lassen vermuten, dass am Abend wieder einiges los sein wird. Roland Huber (58), der Surseer Narrenläufer schlechthin, nippt an seinem Espresso, während er sagt: «Im Alter von 17 Jahren war ich erstmals dabei und ich kann es wahrscheinlich auch in Zukunft nicht lassen.» Es sei eine lange Zeit, schmunzelt er, selber fast ein wenig überrascht, ob der rund 40-jährigen Narrenläuferei. Lediglich unterbrochen durch eine kurze Pause, ist seine Kunstfigur «Ruedi» jeweils am Schmutzigen Donnerstag eine feste Grösse in Surseer Beizen.

Und der selbstständige Kommunikationsberater «zieht» mit seinen Vorträgen nach wie vor. Das hat er vor allem während seiner kurzzeitigen Abstinenz gemerkt. «Da war ich bei den Leuten mehr wegen meiner Abwesenheit im Gespräch, als wenn ich mit einem Auftritt dabei gewesen wäre.»

Programm entsteht spontan

Wer jedoch vermutet, «Ruedi» stecke kurz vor dem nächsten Surseer Narrenlaufen in der finalen Vorbereitung, irrt. «Ich habe zwar einen roten Faden. Die Darbietung entwickelt sich aber von Beiz zu Beiz.» Sie könne allerdings schon mal – je nach Publikum – in eine im Voraus nicht absehbare Richtung gehen. Das Surseer Urgestein ist ein Meister der Improvisation. So weiss er momentan auch noch nicht, in welchem Outfit er sich diesmal präsentiert.

Es ist durchaus möglich, dass sich Ruedi am Schmutzigen Donnerstag um 17 Uhr beim Schminken kurzfristig entscheidet – oder anlässlich dieses Rituals noch seine Meinung ändert. Für diesen Feinschliff ist übrigens seit Jahren der Coiffeursalon Joos in Sursee zuständig. Dort kennt man ihn. Dort fühlt sich Roli Huber daheim. «Im Geschäft kann ich mich frei bewegen, auch in den Keller steigen und von den vielen Perücken eine Passende auswählen.» In seinen Anfängen hat ihm sogar seine Mutter die Felle, mit denen er jeweils auftrat, genäht.

Sein grösster Fan sei der verstorbene Nationalrat und Surseer Unternehmer Otto Ineichen gewesen, vermutet Ruedi. So trat er einmal als PUFV, als Parteipräsident Partei unabhängige freie Völker, auf und versicherte dem Publikum glaubhaft, dass Ineichen ihm für die Gründung ein Startkapital gegeben habe. Ein weiterer Auftritt wurde aus der Zeitungsaktualität geboren. Ruedi hatte am Morgen gelesen, dass im Urnerland ein Kloster Patres suchte. Am Abend war Pater Ruedi in Sursee in der Mission «Nachwuchs gesucht» unterwegs. Im Wyhof-Publikum entdeckte er alt Ständerat Hans Wicki und versuchte ihn als Novize zu gewinnen.

Legendär war sein «Ruedali vom Leidenberg». Diese Parodie führte übrigens auch zum heutigen «Ruedi».

Ruedi über seine «historische» persönliche Vergangenheit:

«Kanonier Hülsebode Ruedi war schon

Dressman für die weltbekannten ‹Gnägi-Liibli›. Zudem haben seine Vorfahren schon beim Rütli-Schwur Programmhefte verteilt.»

Zum Meisterstück wurde der Auftritt des Kanoniers Hülsebode Ruedi. Dazu bemächtigte sich Roli Huber einer 1.-Weltkriegsuniform. Das entsprechende Gewehr hatte er sich von seinem Grossvater geliehen. Und als in Sursee von einem überdimensionierten Sportzentrum die Rede war, wollte er auf seine Art mit dem «Bobfahrer vom Dannebärg» den Unmut ausdrücken. 10 Jahre später entstand im zweiten Zentrum des Kantons dann die Stadthalle.

Der Kollege sprang wegen Lampenfieber ab

Es gab auch eine Phase während seiner Karriere als Narrenläufer, wo er zu zweit unterwegs war. Sein Kollege sei aber bei den Auftritten immer sehr nervös gewesen. Und so kam es, dass dieser einmal nach der dritten Beiz nicht mehr wollte. Damals hatten sie eine Nummer mit zwei Telefonkabinen einstudiert. «Jeder bediente eine und wir präsentierten eine spezielle Nummer», erinnert sich Huber. Doch Ruedi wäre nicht Ruedi, wenn er diese heikle Klippe nicht spontan und elegant umschifft hätte. «Ich rief einfach weiter an und wechselte von einer Kabine zur andern und zurück. Und das Publikum hat geglaubt, es muss so sein.»

Als absolutes Highlight bezeichnet er den Auftritt von Ruedi als «Engel Gabriel», der seinerzeit mit einem XXL-Nachthemd, aber ohne Hosen im CVP dominierten Sursee auf der Erde landete. Dabei thematisierte er auch die Entwicklung vom Pyjama für sieben Franken bis zum Tanga String für 38 Franken. Und er gab Sprüche zum Besten wie:

Ruedi über den Wandel in Sachen Unterwäschemode:

«Früher hat man vor lauter Stoff keinen Hintern gesehen. Heute erblickt man vor lauter Hintern keinen Stoff mehr.»

Darauf sei er noch wochenlang angesprochen worden.

Einziges Gebot bei Auftritten: Kein Alkohol

«Ich schreibe die Sprüche nicht auf, sondern erzähle frisch von der Leber weg», erklärt Huber. Darin ortet er einen Unterschied zu den klassischen Schnitzelbänklern. Spontanität und Schlagfertigkeit gehören zu seinen grossen Stärken. Es sei sogar schon vorgekommen, dass er nach dem Loslaufen vom Soorser Diebetorm – dort starten die Narrenläufer jeweils ihre Runde – noch nicht gewusst habe, was er erzählen wolle. Nervös machen ihn solche Situationen nicht. «Der Auftritt ist eine Übungssache. Doch jeder sei auch speziell.» Wobei er ebenfalls sagt: «Es wird jedes Jahr schwieriger.» Was für ihn aber ein absolutes Muss ist: «Du darfst den ganzen Abend keinen Alkohol trinken. Ansonsten kannst du nicht auf die Leute eingehen.»

Ruedi über die kleinen Vorteile des Älterwerdens:

«Mit den Jahren hat sich Ruedi gewichtsmässig zu einem richtigen Traummann entwickelt: Im Winter gebe ich warm und im Sommer Schatten.»

Huber hat einen grossen Vorteil. Er kennt in Sursee viele Leute. Es ist ein klassisches Heimspiel. «Am Ende gibt es fast nichts Schöneres, als die Menschen zum Lachen zu bringen. Da geht mein Herz auf.» Blicke er auf sein Alter und seinen Körper, sei er ein Auslaufmodell, sagt Huber und schmunzelt. «Im Geist fühle ich mich hingegen wie ein 20-Jähriger.»

Hansdampf in allen Surseer Gassen

Sport ist Roli Hubers grosse Leidenschaft – ganz speziell Fussball. Unter anderem hütete er lange Zeit das Tor des Fanionteams des FC Sursee. 30 Jahre gehörte er dem dortigen OK des Hallenturniers an. Er zeichnete für die Tombola verantwortlich, bei der Sponsorensuche war er an vorderster Front präsent – und das alles ehrenamtlich. Viele Jahre präsentierte er den örtlichen Fussballclub. Heute ist er deren Ehrenpräsident. Am Montagmorgen den Matchbericht schreiben und ihn so verfassen, dass die Leute auch bei schlechten Auftritten wieder zur Schlottermilch kommen, gehöre auch zu seinen Aufgaben. Roli Huber lebt und liebt das Vereinsleben. Doch nicht nur die Surseer Fussballer profitieren von seinem grossen Herzen: Jüngst half er beim Tennisclub, kochte bei den NLA-Interclub-Spielen Teigwaren à la minute, Bratwürste oder Risotto – und sang nebenbei noch die Nationalhymne.

Roli Huber ist ein Hansdampf in sehr vielen Gassen. «Ich kann schlecht ‹nein› sagen», gibt er zu. Und wie bringt er alles unter einen Hut? Als ehemaliger Major habe er wohl ein gewisses Organisationstalent. Und den Mut zur Lücke. Mittlerweile hat das Surseer Urgestein seinen zweiten Espresso fertig getrunken – und ist beruflich wieder gefragt. Doch spätestens in einigen Tagen wird er erneut im Schweizerheim anzutreffen sein – dann jedoch als Narrenläufer.