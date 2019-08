Live Das grosse Traktor-Spektakel an den «Knutwiler Powerdays»: Das ist der Stärkste mit 8000 PS An den 10. Knutwiler Powerdays nehmen 150 Piloten auf ihren Traktoren teil. Unser Julian Spörri lässt sich dieses Spektakel nicht entgehen.

14:28 Uhr

Der Platzchef ist unterwegs und kontrolliert den Zustand der Strecke.

14:18 Uhr

Das ist der stärkste Traktor an den diesjährigen Powerdays - mit 8000 PS.

Fahren tut ihn Hans Zurbier aus den Niederlanden. Er sagt, dass er schon seit 20 Jahren Traktoren fährt - mit 16 Jahren hat er angefangen. Sein Vater konnte ihn dafür begeistern.

Der Vater von Hans Zurbier ist Simon Zurbier. Seine Funktion: Teamcaptain. Das Fahren überlässt er seinem Sohn.

14:14 Uhr

Rita Müller (vorne) ist mit ihrem Mann und einer Kollegin aus Luzern angereist - wegen ihrem Grosskind, das heute auf der Strecke fährt.

Wenn sie Zeit habe, sei sie jedes Jahr in Knutwil vor Ort. "So etwas muss man einfach gesehen haben. Wir bleiben heute bis zum Schluss."

13:55 Uhr

OK-Präsident Daniel Kunz sagt im Video, was für ihn die Höhepunkte an den dreitägigen Power-Days in Knutwil sind:

13:44 Uhr

Auch ohne Tractor Pulling gibt es in Knutwil genügend zu sehen - und zu fotografieren. Vor allem die grossen Traktoren locken die Besucher an.

13:40 Uhr

Wegen dem starken Regen heute Morgen starten die ersten Maschinen erst um 15 Uhr – bis dahin sind die Programmpunkte gestrichen.

OK-Präsident Daniel Kunz erklärt im Video wieso:

13:10 Uhr

Nur Eines müssen die Besucher heute mitnehmen: gutes Schuhwerk. Der Regen hat die Wiese auf dem Festgelände zu einem äussert rutschigen Untergrund gemacht.

Zum Glück scheint sich das Wetter jetzt zu bessern: Heute Nachmittag soll es nicht mehr regnen - bereits jetzt zeigen sich erste Sonnenstrahlen.

13:05 Uhr

Das ist die 100 Meter lange Strecke, auf welcher etliche Maschinen einen Bremswagen ziehen müssen.

Den starken Regen heute morgen haben die Organisatoren übrigens antizipiert: Mit einer schwarzen Plane haben sie gestern Abend die Wiese bedeckt. Somit steht dem Motorspektakel nichts im Weg.

13:00 Uhr

Die Tribünen sind noch fast leer ...

... doch zum Eingang strömen mehr und mehr Besucher.

12:55 Uhr

Hier könnt ihr euch durch die Bilder von vergangenen «Knutwiler Powerdays» klicken:

12:45 Uhr

Grüezi und herzlich willkommen zur 10. Ausgabe der Knutwiler Powerdays. Bei diesem Motorsport-Spektakel messen sich von Freitag bis Sonntag 150 Fahrer und wenige Fahrerinnen in verschiedenen Kategorien – mit Rasenmähern, Traktoren und Lastwagen. Beim sogenannten Tractor Pulling müssen die Teilnehmer einen Bremswagen mit Gewichten in der Regeln über eine Distanz von 100 Metern ziehen. Mit unserem Ticker können Sie das Geschehen mitverfolgen – wir berichten mit Bildern und Videos heute live aus Knutwil im Kanton Luzern.

