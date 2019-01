Das Heitere-Festival beginnt erstmals mit einer Rock-Nacht Rockfans können sich freuen. Beim Festival auf dem Heiternplatz in Zofingen werden härtere Töne angeschlagen. Biffy Clyro, Boss Hoss und Jack Slamer heizen am Dienstag, 6. August den Festivalbesuchern ein. Roger Rüegger

Die Organisatoren setzen traditionsgemäss auf ein Program mit etlichen Schweizer Künstlern. Das Konzept ziehen sie auch an der ersten Rock-Night des Heitere-Festivals durch. Die Winterthurer Jack Slamer eröffnen die sechstägige Party in Zofingen am Dienstag um 18.30 Uhr. Der Sound der Kapelle aus den 70er-Jahren erinnert stark an jenen der Bands Wolfmother oder Led Zeppelin.

Nicht nur durch ihre Musik sind The Boss Hoss aus Deutschland in den letzten Jahren populär geblieben. Einige Mitglieder sind als Coaches bei Castingshows wie «The Voice of Germany» eingestiegen und haben sich dadurch einem breiteren Publikum präsentiert. Auf dem Heitere wollen sie die Rock'n'Roll-Fahne hochhalten.

Aus Schottland stammt das 1995 gegründete Trio Biffy Clyro. Die Band aus Kilmarnock ist der Headliner der «Virgin Radio Rock Night». Sie haben 2016 mit dem Album «Ellipsis» Platz 1 der Schweizer Hitparade erobert. Türöffnung am Dienstag ist um 17 Uhr.