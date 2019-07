Das Hotel Central in Kriens soll

wieder eröffnet werden Der neue Eigentümer will das Hotelgebäude nahe der Krienser Busschleife umbauen. Er rechnet mit Kosten von rund 2 Millionen Franken. Gina Bachmann

Das Hotel Central in Kriens. (Bild: Screenshot Google Maps)

Das charakteristische rosa Gebäude bei der Busschleife in Kriens soll doch ein Hotel bleiben. Der neue Eigentümer, Oliver Blättler von der Blolife Estate AG mit Sitz in Hergiswil NW, will es umbauen und renovieren.

Gemäss dem derzeit bei der Stadt Kriens aufliegenden Baugesuch wird das Hotel wie zuvor 21 Zimmer und ein Restaurant haben. Die Küche soll komplett ersetzt und damit den Anforderungen an einen modernen Gastronomiebetrieb gerecht werden. Auch die Innenausstattung der Zimmer, die WC-Anlagen, sämtliche Fenster und die Nebenräume sollen erneuert werden. Geplant ist zudem ein 30 Quadratmeter grosser Anbau im Unter- und Erdgeschoss, der ein neues Restaurant-Konzept ermöglichen würde.

Aufwand soll möglichst tief sein

Gemäss dem Baugesuch sollen die Umbauten und Renovationen mit «geringst möglichen Aufwendungen» erfolgen. Damit soll eine «rentable Basis» für das Hotel geschaffen werden. Die Eigentümerin rechnet mit Baukosten von knapp 2 Millionen Franken.

Die Blolife AG kaufte das Jugendstil-Gebäude, nachdem das Gastgeber-Paar Rita und Heinz Peter Marbach den Betrieb nach fast fünfzig Jahren Ende April 2017 altershalber aufgegeben hatte. Ursprünglich plante Käufer Oliver Blättler, die Zimmer in den Obergeschossen als «Business Apartments» zu vermieten. Einen Hotelbetrieb schloss er damals aus. Nun hat er offenbar seine Pläne geändert. Für genauere Auskünfte zur zukünftigen Betriebsführung und der Preisklasse der Zimmer war er wegen Abwesenheit nicht erreichbar.

Das Baugesuch liegt noch bis am 5. August beim Bau- und Umweltdepartement der Gemeinde Kriens auf.