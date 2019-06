Das Krienser Ortsbild ist gemäss Stadtrat intakt – trotz umstrittenem Stadthaus-Zwilling Die neu sanierte Fassade des Hauses an der Luzernerstrasse 11 sei jener des benachbarten Stadthauses zu ähnlich, findet die CVP. Der Krienser Stadtrat sieht das jedoch anders.

CVP-Einwohnerrat Kurt Gisler zwischen den beiden Gebäuden – links die Luzernerstrasse 11, rechts das neue Stadthaus. (Bild: Eveline Beerkircher, Kriens, 7. Februar 2019)

(pd/std) Das sanierte Gebäude an der Luzernerstrasse 11 sorgt für Diskussionsstoff. Dessen neue bronzefarbene Fassade konkurrenziere das Erscheinungsbild des daneben gelegenen Krienser Stadthauses «in inakzeptabler Weise», so der Krienser Einwohnerrat Kurt Gisler (CVP).

«Durch die praktisch identische Farb- und Materialwahl, und dies noch in mangelhafter architektonischer Qualität, wird die einmalige Chance zur weiteren positiven Entwicklung des Krienser Ortszentrums verpasst.» Gisler reichte deswegen eine Interpellation ein (wir berichteten).

Fachgremium hat Bauprojekt beurteilt

Nun liegt die Antwort des Stadtrats vor. Aus seiner Sicht könne «nicht von einer Beeinträchtigung des Ortsbildes gesprochen werden», heisst es in der Stellungnahme. Der Stadtrat setze für die Beratung und Beurteilung von architektonischen Gestaltungsfragen jeweils ein Fachgremium ein. Dieses habe das Bauvorhaben an der Luzernerstrasse vorgängig untersucht. Die Farb- und Materialwahl sei nach Beurteilung eines Musterausschnitts durch das Gremium und die Bauherrschaft in Abstimmung mit den Gebäuden in der Umgebung erfolgt. Zwar habe Letztere nach Baubeginn der Stadt mitgeteilt, dass die Farbe leicht abweiche. «Im Sinne der Verhältnismässigkeit und im Rahmen der Praxishandhabung» habe man aber auf ein Planänderungsverfahren verzichtet. Unter anderem auch beim Stadthaus wurde die Farbe später noch leicht angepasst.

Das Haus an der Luzernerstrasse 11 und das Stadthaus würden sich «wesentlich» unterscheiden, so der Stadtrat. Sie hätten eine andere Funktion, Struktur sowie Oberflächenbehandlung. Je nach Witterung wirke «die Farbgebung manchmal relativ ähnlich». Die Erscheinung der Bauten dagegen sei aber sehr unterschiedlich.