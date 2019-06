Das läuft am Wochenende in der Stadt Es muss nicht immer die Badi sein. Schlagzeugbeats, grafische Abschlussprojekte und akrobatische Höhenflüge: In der Stadt Luzern ist am Hitzewochenende einiges los. Simon Mathis

Vielerlei Künststücke werden übers Wochenende an der Grossmatte vorgeführt – die Zirkusschule Tortellini macht die Manege frei. (Bild: PD)

Das hitzige Wochenende muss nicht nur im Zeichen der Badi stehen. Diverse Alternativen bieten sich an, denn am Samstag und Sonntag finden in der Region Luzern Veranstaltungen ganz unterschiedlicher Art statt. Wir haben eine Auswahl getroffen.