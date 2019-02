Das Luzerner Stadtparlament tagt abends – damit sollen mehr Zuschauer angelockt werden Am Donnerstag führt der Luzerner Grosse Stadtrat erstmals eine Sitzung an einem Abend durch. Damit sollen auch Berufstätige die Sitzung als Zuschauer besuchen können. Welche Erfahrungen haben andere Parlamente mit Abendsitzungen gemacht? Robert Knobel

Der Grosse Stadtrat Luzern während der Sitzung vom 31. Januar 2019. (Bild: Pius Amrein)

Die Latte ist hoch gesetzt: «Ich rechne mit 100 bis 150 Personen», sagt Daniel Furrer. Der SP-Politiker ist derzeit Präsident des Luzerner Stadtparlaments. Für sein Amtsjahr hat er sich mehr Bürgernähe auf die Fahne geschrieben. Eine erste Massnahme wird am nächsten Donnerstag umgesetzt. Dann findet die Ratsdebatte für einmal nicht während des Tages statt, sondern am Abend ab 17.30 Uhr. Damit sollen auch Berufstätige die Chance haben, einmal eine Sitzung des Grossen Stadtrats zu besuchen. «Es muss unser Ziel sein, die Arbeit des Grossen Stadtrats möglichst offen, zugänglich und transparent zu gestalten», sagt Daniel Furrer und fügt hinzu:

«Luzernerinnen und Luzerner sollen merken, dass da nicht ein paar abgehobene Politicos im stillen Kämmerlein ihr Ding durchziehen.»

Die monatlichen Sitzungen des Luzerner Stadtparlaments sind grundsätzlich immer öffentlich. Doch die Zahl der Besucher lässt sich gewöhnlich an einer Hand abzählen. Das ist allerdings auch bei anderen Parlamenten nicht viel anders – selbst wenn diese «bürgerfreundlichere» Sitzungszeiten haben. So finden die Sitzungen des Horwer Einwohnerrats und des Zuger Stadtparlaments jeweils ab dem späteren Nachmittag und am Abend statt – dennoch ist das Besucher­interesse meistens sehr gering.

Je später der Abend, desto weniger Besucher

Anders im Zürcher Gemeinderat, dem Stadtparlament von Zürich. Dort beginnt die Ratsdebatte jeweils um 17 Uhr. Die Abend-Sitzungen hätten sich bewährt, sagt Parlamentspräsident Martin Bürki (FDP). «Vor allem am frühen Abend ist das Besucherinteresse oft relativ gross.» Danach flacht es allerdings stark ab. Wenn die Zürcher Parlamentarier manchmal bis um Mitternacht debattieren, tun sie das meist alleine. Auch die Medien sind dann oftmals nicht mehr anwesend, weil es für eine aktuelle Berichterstattung zu spät ist. Das hat wiederum Auswirkungen auf die Diskussionskultur, wie Bürki feststellt:

«Solange die Presse da ist, will möglichst jeder Parlamentarier etwas sagen. Ab etwa 20 Uhr nimmt die Anzahl Voten dann ab.»

Ob dieses Phänomen auch im Luzerner Grossen Stadtrat auftritt, wird sich am Donnerstag zeigen – die Sitzung soll bis 22 Uhr dauern. Noch wichtiger als die Tageszeit ist gemäss Martin Bürki aber das Thema. «Als wir kürzlich über die Altersstrategie debattierten, war der Saal bis auf den letzten Platz besetzt. Andere Themen wie die Festlegung von Baulinien locken weniger Publikum an.»

Im Sommer zieht das Stadtparlament nach Littau

Wie kann das Interesse an den Ratsdebatten verstärkt werden? Neben dem Versuch mit der Abend-Sitzung plant das Luzerner Stadtparlament, die Debatte für einmal nicht im Rathaus, sondern in Littau abzuhalten. Diese wird voraussichtlich Ende Juni im Zentrum St. Michael stattfinden. Überdies würde es Daniel Furrer begrüssen, wenn die Ratsdebatten vermehrt auch von Schulklassen besucht würden. Auch eine Übertragung der Debatten im Internet wäre wünschenswert. Ein Live-Streaming wird zurzeit auch beim Zürcher Stadtparlament geprüft.

Die Zahl der Besucher bei Ratsdebatten sei indessen nicht der einzige Indikator für Bürgernähe und Demokratie, betont Daniel Furrer. «Unser politisches System ist bereits sehr bürgernah.» Dabei müsse man nicht einmal eine Ratssitzung besuchen, um mit den Politikern in Kontakt zu treten. «Es ist kaum bekannt, dass man sich direkt an eine Grossstadträtin oder einen Grossstadtrat wenden kann. Dabei wäre das ziemlich einfach, denn wir sind alle auf der Website der Stadt Luzern aufgelistet, grösstenteils sogar mit Telefonnummer.»