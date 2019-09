Das ÖV-Angebot im Kanton Luzern mit dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember steht Der Verbundrat des Verkehrsverbunds Luzern hat das Angebot des öffentlichen Verkehrs ab dem 15. Dezember 2019 verabschiedet. Mit dem Fahrplanwechsel wird das ÖV-Angebot im Kanton Luzern in allen Regionen markant ausgebaut.

(zim) Der Verkehrsverbund Luzern (VVL) plant per 15. Dezember 2019 einen grossen Angebotsausbau und informierte dazu ausführlich Ende Mai zum Start der Fahrplanvernehmlassung. Der Ausbau beschränkt sich laut einer Mitteilung des VVL nicht nur auf Pendlerzeiten. Auch tagsüber, am Abend sowie am Wochenende stehen den Kundinnen und Kunden zusätzliche ÖV-Verbindungen zur Verfügung. Nun sind noch weitere Verbesserungen auf der Landschaft geplant:

Luzern West

Ab 15. Dezember fährt täglich eine neue RegioExpress -Verbindung um 22.57 Uhr ab Luzern bis Langnau. Somit wird das Abendangebot der Region Luzern West gestärkt.

Die neue S-Bahn S77 fährt zusätzlich um 19.37 Uhr von Luzern nach Willisau. Der VVL setzt einen Kundenwunsch um und unterstützt die Anliegen, die Pendlerspitzen am Abend zu entlasten und Arbeitszeiten flexibler zu gestalten. Damit stehen von Montag bis Freitag zwischen Luzern und dem Hinterland von 6 bis 9 Uhr und 15 bis 20 Uhr pro Stunde drei Verbindungen zur Verfügung.

Am Sonntag verlängert der VVL die S-Bahn S7 von Wolhusen bis Willisau. Dies sind 11 zusätzliche Verbindungen pro Richtung. Damit profitiert die Bevölkerung in der Region am Sonntag ganztags von einem 30-Minuten-Takt zwischen Luzern und Willisau (heute 60-Minuten-Takt).

Am Abend sind in der Region Luzern West zahlreiche Gemeinden länger mit dem ÖV erreichbar und untereinander besser erschlossen. Zusätzliche Kurspaare verkehren nach Schwarzenberg und Eigenthal (Linie 211), Flühli und Sörenberg (Linie 241), Wolhusen-Markt, Doppleschwand und Romoos (Linie 221) sowie Wiggen und Marbach (Linie 251). Das Busangebot ist auf die Bahnanschlüsse abgestimmt, womit es neu auch am Abend bessere ÖV-Reiseverbindungen gibt. Der VVL setzt damit ein Kundenbedürfnis für mehr Abendverbindungen um, welches auch im Rahmen der Kundenzufriedenheitsumfrage vom Herbst 2018 mehrfach geäussert wurde. Das heisst es in der Medienmitteilung.

Die Linie 275 (Ebersecken–Schötz–Ettiswil/Nebikon) fährt auch am Mittag (Montag bis Freitag).

(Ebersecken–Schötz–Ettiswil/Nebikon) fährt auch am Mittag (Montag bis Freitag). Die Linie 272 (Willisau–Hergiswil–Hübeli) fährt von Montag bis Freitag in einem 60-Minuten-Takt mit Zusatzkursen morgens, mittags und abends.

Region Sursee-Mittelland, Beromünster, Rickenbach

In Sursee gibt es zusätzliche Verbindungen zu Schulen und Arbeitsplätzen. Die Linie 66 (Willisau–Sursee) fährt ab Bahnhof Sursee weiter ins Industriegebiet Sappeur-/ Surentalstrasse. Die Linie 86 (Sursee, Spital–Bahnhof–Campus) hält neu in beide Richtungen bei der Haltestelle Kotten an.

Zusammen mit dem Kanton Aargau verbessert der VVL das Angebot zwischen Beinwil am See, Beromünster, Rickenbach und Sursee. Die Abendkurse der Linie 398 fahren täglich um 22.04 Uhr, 23.04 Uhr und 00.04 Uhr ab Beinwil neu bis Beromünster und zurück statt nur bis Menziken. Damit verbessern sich am Abend die Verbindungen von Zürich/Seetal ins Wynental und Michelsamt nach Beromünster.

Auf der Linie 399 (Sursee–Rickenbach–Beinwil) gibt es am Samstag neu einen 60-Minuten-Takt analog dem Angebot von Montag bis Freitag. Momentan fährt die Linie am Wochenende nicht. Von Montag bis Samstag gibt es am Abend ein zusätzliches Kurspaar zwischen Sursee sowie Beinwil. Mit den Verbesserungen stehen auch zusätzliche ÖV-Verbindungen zum Kantonsspital in Sursee zur Verfügung.

Ein Angebotsausbau gibt es auch auf der Linie 85 (Sursee Bahnhof–Geuensee–Büron– Triengen–Schöftland). Am Vor- und Nachmittag werden Taktlücken mit je zwei Kurspaaren geschlossen.

Region Seetal

Der VVL setzt den bereits kommunizierten Ausbau auf allen Buslinien im Seetal um und verbessert das Angebot tagsüber, abends und am Wochenende.

Auf der Linie 88 von Hochdorf nach Sempach fährt am Nachmittag und am Abend je ein Kurspaar mehr. Der Sonntagsfahrplan wird erweitert und angepasst. Damit fährt der 88er zwischen 12 und 20 Uhr alle 60 Minuten und nach einem einheitlichen Fahrplan von Montag bis Sonntag.

Ab Sommer 2020

Der Glaubenbielen-Pass ist weiterhin mit dem Postauto aus Luzern und dem Emmental erreichbar. Die Linie 241 (Schüpfheim–Sörenberg) fährt neu fünf Mal täglich bis Glaubenbielen. Heute sind es drei Verbindungen. Damit ist das beliebte Wandergebiet weiterhin mit dem ÖV erschlossen.

Langis und Glaubenberg sind in den Sommermonaten neu täglich ab Entlebuch erreichbar. Nach dem erfolgreichen Angebot an den Wochenenden mit vier Verbindungen, fährt die Linie 232 ab Juni 2020 auch von Montag bis Freitag zweimal nach Glaubenberg–Langis.

Die Ausflugslinien 232 (Entlebuch–Langis) und 242 (Schüpfheim–Glaubenbielen) fahren ab Mitte Juni neu bis am 1. November 2020 (statt nur bis Mitte Oktober).

Stadt und Agglomeration

Die Änderungen in Stadt und Agglomeration Luzern werden zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert und zeitgleich auch die Ergebnisse aus der Fahrplanvernehmlassung publiziert.