Schweizerhof sagt diesjähriges Retro Festival nun ganz ab – einige Konzerte werden verschoben Das Hotel Schweizerhof Luzern hat entschieden, die diesjährige Ausgabe des «The Retro Festivals» aufgrund der ungewissen Lage abzusagen. Immerhin: Einige Konzerte werden verschoben.

(lil) Die vier Konzerte, die vom 18. bis 21. März im Hotel Schweizerhof hätten stattfinden sollen, werden abgesagt, wie dieses am Donnerstagabend mitteilt: «Die aktuelle Situation rund um den Coronavirus und die damit täglich wechselnde Ausgangslage zwingt uns zu dieser Massnahme.» Die Sicherheit der Kunstschaffenden sowie die Konzertbesucher könne unter aktuellen Umständen nicht garantiert werden.

Die Konzerte von John Parr am 18. März und von Katrina am 19. März werden abgesagt. Konzertkarten werden rückerstattet. Diejenigen, die online gekauft haben, erhalten eine direkte Gutschrift. Direktkäufer erhalten ihre Tickets im Schweizerhof rückvergütet.

Die Konzerte von California Surf Incorporated am 20. März und Don Felder am 21. März 2020 werden voraussichtlich auf die nächste The Retro Festival – Ausgabe verschoben, welche vom 10. bis 13. März 2021 stattfinden wird. Die Konzertkarten behalten ihre Gültigkeit.

Die Konzerte vom 7. und 8. März 2020 mit Ronan Keating, welche zusammen mit dem City Light Symphony Orchestra im KKL geplant waren, wurden bereits Anfang Woche verschoben. Die Ersatzdaten sind noch ausstehend, die Konzertkarten behalten ihre Gültigkeit.