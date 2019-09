Live Das Volksfest ist eröffnet – Dynamo Sempachersee im Ticker Heute startet das grösste Volksfest rund um den Sempachersee. Wir halten Sie im Ticker zum Dynamo Sempachersee auf dem Laufenden und geben Ihnen Tipps, was es alles zu erleben gibt.

Letzte Aufbauarbeiten am Dynamo Sempachersee. Im Vordergrund: Silvano Maurer baut eine Kügelibahn. (Bild: Corinne Glanzmann, Sempach, 4. September 2019) Die beiden OK-Mitglieder Barbara Friedli und Benedikt Felder beschriften die Liegestühle in Sempach. (Bild: Corinne Glanzmann, Sempach, 4. September 2019) Letzte Arbeiten vor der Eröffnung: Marcel Gabriel (links) und Silvano Maurer gehören zum Team von Gabriel Blumen & Garten. (Bild: Corinne Glanzmann, Sempach, 4. September 2019) Das Team von Häller Bau AG am Aufstellen. (Bild: Corinne Glanzmann, Sempach, 4. September 2019) Trockenes Wetter erleichterten die letzten Aufbauarbeiten am Mittwoch. (Bild: Corinne Glanzmann, Sempach, 4. September 2019) Sophia Leopold und Monika Waldis (vorne) von Atmoshaus. (Bild: Corinne Glanzmann, Sempach, 4. September 2019) 6 Bilder Letzte Aufbauarbeiten am Dynamo Sempachersee

Das Programm:

Öffnungszeiten: Donnerstag 14-22 Uhr, Freitag/Samstag 10-22 Uhr, Sonntag 10-18 Uhr

Die Highlights am Donnerstag: Eröffnung des Paraforums (Nottwil), Eröffnungsanlass mit Heissluftballons Sportarena SPZ (17 Uhr, Nottwil), Eröffnungsanlass Festhalle Seepark (17 Uhr, Sempach)

Verfolgen Sie den Anlass im Ticker:

15:15 Uhr

Der erste Höhepunkt des Dynamo Sempachersee ist die Eröffnung des Paraforums in Nottwil: Hier zeigt die Schweizer Paraplegiker-Stiftung (SPS) in einer neuen Ausstellung, mit welchen Hindernissen Querschnittgelähmte täglich zu kämpfen haben.

Der Eingang zum Besucherzentrum. (Bild: Fabienne Mühlemann)

15:00 Uhr

Willkommen zum Volksfest Dynamo Sempachersee: Wir sind heute für Sie in Nottwil unterwegs und halten Sie über die dortigen Attraktionen auf dem Laufenden. Weiter geben wir Ihnen in diesem Ticker Tipps, was Sie an diesem Anlass rund um den Sempachersee bis am Sonntag alles erleben können.