Das WEF kommt in die Zentralschweiz: Dieser Lichtblick kommt genau richtig

Von Jubel bis Kritik - so fallen die Reaktionen aus auf den Entscheid des Weltwirtschaftsorums WEF, die Ausgabe 2021 auf dem Bürgenstock und in Luzern auszutragen. Trotz höchst unterschiedlichen Meinungen: Der weltweit ausstrahlende Grossanlass kommt an einem idealen Zeitpunkt in unsere Region.