Analyse Schülerhorte: Das Zürcher Modell ist auch für Luzern der richtige Weg Die Plätze in den Schülerhorten der Stadt Luzern sind bei steigender Nachfrage bereits heute knapp. Offen ist nicht nur die Finanzierung neuer Plätze, sondern auch welches Model in Zukunft angewandt werden soll.

Stefan Dähler.

Die Eltern in der Stadt Luzern sind grundsätzlich zufrieden mit der schulergänzenden Betreuung, wie eine Umfrage unter Eltern zeigt. Das bisherige, sogenannt additive Modell, bei dem man frei wählen kann, ob und wann die Kinder den Hort besuchen, stösst auf hohe Zustimmung.

Trotzdem plant der Stadtrat einen Pilotversuch mit einem Modell, bei dem alle Kinder die Betreuung standardmässig besuchen würden. Das ist grundsätzlich sinnvoll. Einerseits handelt es sich um einen politischen Auftrag des Stadtparlaments aufgrund von überwiesenen Vorstössen. Andererseits hat das aktuelle Modell Schwächen. Für Eltern und Schulen ist das Anmeldeprozedere kompliziert. Es gibt keine Garantie, dass an den nachgefragten Tagen und Zeiten freie Plätze vorhanden sind – die freie Wahl der Betreuungszeiten ist also nicht immer gegeben. Besonders für Familien, in denen beide Eltern berufstätig sind, ist diese Unsicherheit unattraktiv. Die je nach Tag unterschiedliche Auslastung der Infrastruktur erschwert zudem eine effiziente Nutzung der Räumlichkeiten.

Eine vollständige Tagesschule, bei der die Kinder von 8 bis 16 Uhr die Schule besuchen müssten, ginge aber zu weit – und würde bei vielen Eltern auf Ablehnung stossen, wie die Umfrage ebenfalls zeigt. Geeigneter für den Pilotversuch wäre das in der Stadt Zürich praktizierte, «abgestufte» Modell. Dieses sieht vor, dass Kinder nicht jeden Tag, sondern nur, wenn sie am Nachmittag Unterricht haben, die Betreuung besuchen. Zudem besteht die Möglichkeit, die Kinder vom Mittagstisch abzumelden. Berufstätige Eltern erhielten so mehr Planungssicherheit. Und Eltern, die tagsüber zu Hause sind, könnten nach wie vor Zeit mit ihren Kindern verbringen.

Bis ein neues System eingeführt werden kann, dürfte es aber noch einige Jahre dauern. Derzeit steht noch nicht einmal fest, wann und in welchen Schulhäusern ein Pilotversuch durchgeführt wird. Zudem muss ein solcher Versuch sicher mehrere Jahre dauern, um wirklich aussagekräftig zu sein. Danach folgen eine Evaluation und die politische Entscheidungsfindung. Mit welchem Zeithorizont gerechnet werden muss, zeigt der Blick nach Zürich. Dort wurde der Pilotversuch 2015 an sieben Schulen gestartet. Danach wurde das System etappenweise an weiteren Schulen eingeführt. 2018 fand eine Volksabstimmung über die Weiterführung statt. Die Umsetzung dauert noch bis 2023.

In Luzern dürfte die Einführung kaum schneller vonstattengehen. Derzeit sind die Plätze in den Tagesstrukturen knapp, es bestehen Wartelisten. Dabei besuchen aktuell lediglich rund 38 Prozent der Kinder das Betreuungsangebot der Volksschule. Zum Vergleich: In Zürich waren es schon im Jahr 2014 knapp 50 Prozent der Kinder. Das heisst, in Luzern würde man von einem deutlich tieferen Niveau aus starten. Entsprechend gross wäre der Ausbaubedarf bei Personal und Räumlichkeiten. Allerdings wäre dies auch bei einer Beibehaltung des aktuellen Modells der Fall. Die eingangs erwähnte Umfrage hat gezeigt, dass 70 Prozent der Eltern von Vorschulkindern das Betreuungsangebot dereinst nutzen wollen – damit könnte der Bedarf an Hortplätzen schon in wenigen Jahren auf das Doppelte ansteigen. Die Stadt Luzern muss in Sachen Tagesstrukturen also so oder so Geld in die Hand nehmen. Doch das ist es wert, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu fördern.