Fussball Nach über 500 Spielen für den FC Luzern: Goalie David Zibung tritt per Ende Saison zurück David Zibung hat sich entschieden, seine Fussballschuhe zum Ende der laufenden Saison an den Nagel zu hängen. Dies schreibt der FC Luzern in einer Mitteilung.

Bild: Martin Meienberger

(lil) «Eine Legende tritt ab», schreibt der FC Luzern in einer Mitteilung: David Zibung habe sich entschieden, seine Fussballschuhe Ende der laufenden Saison an den Nagel zu hängen. «Mit seinen über 500 Spielen für den FC Luzern ist David Zibung nicht nur Rekordspieler des FCL, sondern prägte mit seiner authentischen Persönlichkeit den Klub in den vergangenen zwei Jahrzehnten wie kein anderer.»

Nach dieser Saison werde Zibung zunächst eine persönliche Auszeit einlegen, schreibt der FC Luzern weiter. Er wolle sich auf die Zeit nach seiner Fussballkarriere vorbereiten. Es seien bereits Gespräche über mögliche Funktionen innerhalb des Clubs im Gange. Nach Ende der laufenden Spielzeit werde eine Entscheidung gefällt.

«Es gibt sie nicht mehr oft – Spieler, die während einer ganzen Karriere dem einen Klub die Treue halten», so der FC Luzern. Der Club möchte sich bei David Zibung dafür bedanken, dass er all die Jahre immer für seinen FC Luzern eingestanden ist, «in guten wie in schlechten Zeiten».

Mehr folgt.