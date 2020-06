Debatte bis in die Nacht – der Kantonsrat macht Überstunden Der Luzerner Kantonsrat wird Ende Monat eine Sitzung in Überlänge abhalten. Grund dafür ist die Coronakrise.

Der Kantonsrat tagte bereits am 18. Mai in der Messe Luzern. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 18. Mai 2020)

Das gab’s noch nie: Der Luzerner Kantonsrat wird am 29. Juni bis um 22 Uhr debattieren – obwohl er sich schon morgens um 8 Uhr trifft. Grund sind die wohl über 60 dringlichen Vorstösse zur Coronakrise, die an diesem Tag alle behandelt werden sollen. Laut Kantonsratspräsident Josef Wyss (CVP, Eschenbach) hat sich die Geschäftsleitung des Parlaments auch überlegt, in der Messe Luzern einen weiteren Tag zu reservieren. «Der 30. Juni wäre möglich gewesen. Aber einen ganzen Tag hätten wir nicht gebraucht, weshalb wir uns für eine verlängerte Debatte am 29. Juni entschieden haben», sagt der Ende dieses Monats abtretende Politiker. Dazu sei gekommen, dass sich der Kantonsrat im Juni mit dem 22., 23. und 29. Juni schon während dreier Tage treffe. Üblich sind zwei Tage.

Wyss traut sich zu, die Monstersitzung den ganzen Tag konzentriert leiten zu können. «Von der Traktandenliste her gesehen, wird die Session nicht kompliziert. Ausserdem verfüge ich über Ausdauer und kann auch mal einen Kaffee trinken gehen, weil Vizepräsidentin Ylfete Fanaj einspringen wird.»

Ylfete Fanaj für Josef Wyss, Reto Wyss für Paul Winiker

Die Stadtluzerner SP-Politikerin Fanaj ist es denn auch, die am 23.Juni zur Nachfolgerin von Wyss gewählt wird. Ihre Nachfolge wiederum soll SVP-Kantonsrat Rolf Bossart aus Schenkon antreten. Er hat sich parteiintern als Kandidat für das Vizepräsidium durchgesetzt. Auf der Traktandenliste stehen auch die Wahlen der Regierungspräsidentin und des Vizepräsidenten. An der Reihe sind turnusgemäss Finanzdirektor Reto Wyss (CVP, für Paul Winiker, SVP) und Bildungsdirektor Marcel Schwerzmann (parteilos, für Reto Wyss). Ebenfalls zur Wahl steht der Nachfolger von Lukas Gresch als Staatsschreiber. Vorgeschlagen ist Vincenz Blaser, der heutige Departementssekretär des Justiz- und Sicherheitsdepartements.