Ochsner Sport erhält im Emmen Center bald französische Konkurrenz Decathlon mietet sich im Emmen Center ein. Der französische Sportartikelhersteller wird ab Mitte Juni seine Artikel direkt über dem Ochsner Sport verkaufen. Pascal Studer

Decathlon bietet an diesem Sommer Sportartikel im Emmen Center an. (Bild: PD)

Ochsner Sport erhält in Emmen Konkurrenz aus Frankreich: Decathlon, ein internationaler Hersteller und Händler von Sportartikeln, eröffnet diesen Sommer sein Ladengeschäft im Emmen Center. Die Niederlassung im Emmener Einkaufszentrum ist die im Grossraum Luzern – in vielen Westschweizer Kantonen, im Kanton Tessin und in Basel-Stadt findet der Kunde bereits Decathlon-Läden.

«Mit Decathlon haben wir einen neuen, starken Mieter gewonnen, welcher das grosse Angebot an Sportbekleidung und Sportausrüstung des Emmen Centers erweitert, um die vorhandenen Kundenbedürfnisse zu erfüllen», sagt Patrick Odermatt, Leiter des Emmen Centers.

Das Emmen Center reagiert somit auf die frei werdenden Ladenflächen, welche sich aufgrund des Wegzugs von OVS ergeben. Darüber hinaus kommt es innerhalb des Einkaufszentrums zu einer keinen Rochade: Während Decathlon die Ladenfläche im 2. Obergeschoss bezieht - gleich neben dem Kinderparadies und dem Buchladen Orell Füessli sowie direkt über dem Geschäft von Ochsner Sport, geht Vögele Shoes ins 1. Obergeschoss.

Die Fläche des neuen Decathlon-Ladens beläuft sich auf etwas mehr als 2000 Quadratmetern. Dort können Besucherinnen und Besucher ab kommenden Sommer in einem vielfältigen Sortiment stöbern. Decathlon bietet Artikel aus mehr als 140 Sportarten an.

Noch ist aber nicht alles bereit für den Einzug, denn es stehen noch Bauarbeiten an. Die Ladenfläche muss noch umgebaut werden. «Die Umbauten beginnen Mitte Februar und Decathlon kann die Ladenfläche ab April ausbauen, damit Mitte Juni pünktlich eröffnet werden kann», sagt Patrick Odermatt.