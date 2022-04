Defizit Krienser Rechnung 2021 schliesst mit Minus – nun denkt der Stadtrat über eine neue Finanzstrategie nach Erneut schreibt die Stadt Kriens ein Defizit. Dennoch lässt die Exekutive offen, ob sie beim Budget 2023 an der Steuererhöhung festhalten will.

Das Krienser Stadthaus. Bild: Nadia Schärli (16. Januar 2022)

Zahlreiche Gemeinden sowie der Kanton Luzern haben 2021 deutlich besser abgeschlossen als budgetiert – das gilt auch für die finanziellen Sorgenkinder Emmen und Ebikon. In Kriens ist dieser Effekt dagegen nur in geringem Ausmass eingetreten: Die Rechnung schliesst mit einem Minus von einer Million Franken bei einem Gesamtaufwand 204,8 Millionen, wie die Stadt mitteilt. Budgetiert war ein Defizit von 1,1 Millionen.

Damit bleibt die Finanzlage in Kriens ungemütlich. Die Stadt schreibt schon länger rote Zahlen und weist eine hohe Verschuldung aus. Helfen sollte das 2020 erarbeitete Strategiepapier «Stadtfinanzen im Gleichgewicht». Doch bei der Umsetzung vieler Massnahmen daraus kam der Stadtrat «nicht wie gewünscht vorwärts», wie er schreibt. So sagte das Stimmvolk Nein zum Budget 2021 mit einer Steuerfusserhöhung von 1,9 auf 2,0 Einheiten oder zur Nachkommen-Erbschaftssteuer. Sparmassnahmen stiessen auf laute Kritik, zuletzt die Erhöhung der Tagesstruktur-Tarife oder die Streichung des Ferienhorts. Kurz: Es gibt keinen politischen Konsens in der Finanzpolitik.

Braucht es einen Plan B?

Darum erwägt der Stadtrat nun eine neue Ausrichtung der Finanzpolitik. Kernfrage: Soll grundsätzlich an der bestehenden Strategie festgehalten werden oder braucht es einen Plan B mit komplett neuer Ausrichtung?

Der Stadtrat selbst bekenne sich nach wie vor zur bisherigen Strategie und wolle deren Massnahmen vorerst weiter umsetzen. Dazu gehöre auch die Ausweitung der Billettsteuer oder die Einführung eines Finanzhaushaltreglements per 2023. Letztere sei aber nur möglich, wenn die Steuern erhöht werden, da das Reglement ausgeglichene Budgets und Rechnungen vorschreibt. Man wolle nun das weitere Vorgehen besprechen. Ob der Stadtrat an der bereits angekündigten Steuererhöhung für 2023 festhält, sei noch offen.

Positive Entwicklung bei Firmensteuern

Zurück zur Rechnung 2021: Hier gibt es durchaus auch positive Entwicklungen. So fielen die Firmensteuern um 2,3 Millionen Franken höher aus als erwartet. Bei den natürlichen Personen dagegen wurde der Zielwert trotz vorsichtiger Budgetierung und steigender Bevölkerungszahl, etwa in den Gebieten Mattenhof und Schweighof, um 0,4 Millionen Franken unterschritten.

Auf der anderen Seite belasten eine ausserplanmässige Abschreibung sowie eine Rückstellung die Rechnung. Die Verwaltung habe die Globalbudgets insgesamt gut eingehalten, dennoch sei es zu Kreditüberschreitungen von 2,2 Millionen Franken gekommen, die teilweise aber kompensiert werden konnten.

Tiefere Verschuldung wegen budgetlosem Zustand

Gesunken ist die Nettoschuld pro Person, und zwar von 4517 auf 4264 Franken. Das ist aber immer noch deutlich höher als der kantonale Richtwert (970 Franken). Ein Grund für die Abnahme sei der lange budgetlose Zustand nach der Ablehnung des Budgets 2021 durch das Stimmvolk und später den Einwohnerrat. Dadurch wurden nur Investitionen von 3,8 statt 13,4 Millionen Franken getätigt.

Künftig rechnet Kriens mit steigenden Einnahmen aus dem kantonalen Finanzausgleich. Der Betrag dürfte von 400'000 Franken auf bis zu 2 Millionen steigen. Das hilft, doch parallel steigen auch Gesundheits-, Sozialkosten sowie Bildungskosten. Zudem schreibt der Stadtrat:

«Diese Rolle als Nehmergemeinde entspricht nicht dem Selbstverständnis der Stadt Kriens, die sich vor elf Jahren bei der Abstimmung über die ‹Starke Stadtregion› bewusst zur Eigenständigkeit bekannt hatte.»

Das Ziel des Stadtrats seien nach wie vor gesunde Stadtfinanzen.

folgt mehr...