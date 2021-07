Demokratie Kanton Luzern plädiert bei E-Voting für einen Neustart Seit zwei Jahren kann auf elektronischem Weg nicht mehr abgestimmt werden. Der Bund will E-Voting wieder ermöglichen. Der Kanton Luzern wäre einverstanden – «massgebliche finanzielle Beteiligung des Bundes» vorausgesetzt.

Auslandschweizer sollen wieder digital abstimmen können – auch im Kanton Luzern.

Bild: Dominik Wunderli

Ja oder Nein: Abstimmen ist zwar eine binäre Angelegenheit, hat sich aber auf digitalem Weg noch nicht etabliert. Bis vor über zwei Jahren konnten mehrheitlich Auslandschweizer ihre Stimme elektronisch übermitteln. Seither herrscht wegen Sicherheitsbedenken Funkstille. In Betrieb waren zwei Modelle: eines der Schweizerischen Post und eines des Kantons Genf. Die Post hat den Quellcode ihrer Software im Februar 2019 offengelegt. Zum Vorschein kamen erhebliche Sicherheitsmängel, worauf das System im Juli 2019 eingestellt wurde. Der Kanton Genf hat im November 2018 darüber informiert, dass er sein System nicht länger selber weiterentwickeln und finanzieren wolle. Am 19. Mai 2019 wurde das System zum letzten Mal eingesetzt. Zahlreiche Kantone nutzten das Genfer Modell; so konnten während zehn Jahren auch rund 5200 Luzerner Auslandschweizer von der elektronischen Stimmabgabe profitieren.

Der Bundesrat versprach danach einen Neustart und übertrug die Ausgestaltung der Bundeskanzlei. Diese nahm mit Kantonen, Wissenschaftern und Experten aus der Wirtschaft Kontakt auf und erarbeitete einen Schlussbericht mit Massnahmenkatalog. Daraus entstand eine Vernehmlassungsvorlage, zu der sich nun auch der Kanton Luzern äusserte. Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiker (SVP) schreibt, er begrüsse das Ziel der Vernehmlassung, eine neue stabile Grundlage für den E-Voting-Versuchsbetrieb zu schaffen. «Daher unterstützen wir die darin erwähnten Zielsetzungen des Bundes, für die Qualität der elektronischen Stimmabgabe nur noch vollständig verifizierbare E-Voting-Systeme zuzulassen und verschiedene Massnahmen zur Stärkung der Transparenz und des Vertrauens in die elektronische Stimmabgabe zu treffen.»

Experten sollen Programm prüfen, Bürger ihre Stimmabgabe

Konkret will der Bund unter anderem die Qualität des Quellcodes, die quasi die DNA jeder Software darstellt, gesetzlich festschreiben. Dazu gehört auch die regelmässige Überprüfung durch unabhängige Experten. Eingesetzt werden soll zudem externe Software, um zum Beispiel die Stimmen oder die automatisch generierten Prüfcodes zu kontrollieren. Auch die Bürgerinnen und Bürger selbst sollen die Möglichkeit erhalten, über eine Art Anschlagbrett zu erfahren, ob ihre Stimme korrekt erfasst worden ist. So soll auch das Vertrauen der Bürger in E-Voting steigen.

Die Bundeskanzlei betont, dass es sich nicht um eine definitive Einführung von E-Voting handelt, sondern um eine Fortsetzung eines Versuchbetriebs. Das heisst auch, dass auf kantonaler Ebene vorerst maximal 30 Prozent der Stimmbürger E-Voting nutzen können, auf nationaler Ebene maximal 10 Prozent. Auslandschweizer werden nicht mit eingerechnet. Das würde seitens Bund keine Mehrkosten bedeuten, für die Kantone aber schon. Dazu schreibt der Luzerner Regierungsrat: «Gerade für Kantone wie den Kanton Luzern ist eine massgebliche finanzielle Beteiligung des Bundes für die Wiedereinführung von E-Voting zwingend erforderlich.» Mit den zusätzlichen Kontrollmassnahmen sei man aber einverstanden.

Der Bundeskanzlei sind Winikers Bedenken zu den Kosten bekannt. So schreibt sie: «Die bisherigen Kosten waren für die Kantone tragbar. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Post die Umsetzung neuer Anforderungen an die Kantone weiterverrechnen wird.» Die Vernehmlassung dauert bis am 18. August. Die Ergebnisse werden danach dem Bundesrat unterbreitet, der über die Inkraftsetzung entscheidet.