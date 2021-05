Demonstration Mehr als 100 Personen demonstrieren an 1.-Mai-Feier in Luzern für die soziale Wende Nach einem Unterbruch im letzten Jahr haben Gewerkschafter in Luzern für bessere Löhne geworben. Im Zentrum der Veranstaltungen stand auch die Pandemie.

Trotz Regenwetter versammelten sich am frühen Samstagabend mehr als 100 Personen auf dem Kapellplatz in Luzern. Bild: Salome Erni (Luzern, 1. Mai 2021)

(se) Dieses Jahr wird wieder demonstriert am 1. Mai in Luzern, nachdem letztes Jahr eine virtuelle Alternative zur traditionellen Feier stattfand. «Nach einem Jahr Corona-Krise ist es wichtig, dass die Gewerkschaften und sozialen Bewegungen auf der Strasse wieder Druck aufbauen», sagt LGB-Präsident Martin Wyss in einer Mitteilung.

Unter dem Motto «Zeit für die Wende» haben sich am Samstagnachmittag mehr als 100 Personen auf dem Kapellplatz versammelt. Sie zogen anschliessend über die Seebrücke durch die Luzerner Neustadt zum Helvetiaplatz.

Der Demonstrationszug zog vom Kapellplatz in Richtung Neustadt. Bild: Salome Erni (Luzern, 1. Mai 2021)

Pandemie ist Thema

Es sei nun «Zeit für die soziale Wende», schreibt der LGB in seinem Aufruf zum 1. Mai. So sei für viele Erwerbstätige nach einem schwierigen Coronajahr das Ende des Tunnels näher gerückt. Jetzt gelte es zu verhindern, dass die Krise Ungleichheiten verstärke und die Kosten auf Arbeiter und Arbeiterinnen abgewälzt werden.

Ausserdem habe sich gezeigt, dass unverrückbar geglaubte Muster durch die Krise auf den Kopf gestellt werden können. «Diese Krise weckt den Mut der sozialen Bewegungen, schlecht bezahlte Berufe aufzuwerten und neue soziale Sicherheiten einzuführen», so der LGB in der Mitteilung. Auf der Agenda stehen Vollbeschäftigung, bessere Löhne und eine sozialere Altersvorsorge.