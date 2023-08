Demonstration Luzerner Gastronomen setzen Hilferuf ab: «Die Hälfte wird auf der Strecke bleiben» Mit einer Kundgebung machen sie auf ihre prekäre finanzielle Lage aufmerksam. Das Geld müsse jetzt fliessen, sonst ist es zu spät.

Der Verband Gastro Luzern rief zur Demonstration und sie kamen zu Hunderten zum Treffpunkt am Luzerner Mühlenplatz. Das erstaunt wenig, denn der Lockdown betrifft eine Branche, die im Kanton Millionen von Franken umsetzt und Tausenden eine Arbeitsstelle bietet.

15 Bilder 15 Bilder «Wir löffeln diese Suppe nicht alleine». Bild: Pius Amrein (Luzern, 22. Dezember 2020)

Der Verband zähle an die 720 Mitglieder, sagt Ruedi Stöckli, Präsident Gastro Luzern, und fügt an:

«Wenn jetzt keine finanzielle Hilfe kommt, kann das Personal nicht gehalten werden.»

«Stöckli führt den Landgasthof Strauss in Meierskappel. Er musste all seinen zwölf Mitarbeitenden künden. «Zwei beendeten ihre Arbeit altershalber, vier haben bisher noch keinen Job und sechs haben etwas gefunden.» Zum Argument, dass die aktuelle Situation den Weizen vom Spreu trenne, sagt Stöckli: «Das kann schon sein. Doch jedes Gasthaus das schliesst, ist ein Verlust. Mit der Schliessung geht ein lebenswichtiger Ort, an dem soziale Kontakte gepflegt werden, verloren.»

Demonstration der Luzerner Gastronomen.

Bild: Pius Amrein (Luzern, 22. Dezember 2020)

Nicht ein Kredit, sondern Soforthilfe

Die Demonstration sei ein Weckruf nach Bern, wird immer wieder erklärt. So auch für Myrta Fuchs, Beizerin im «Rössli» in Dagmersellen. Bei ihr schwingt Hoffnung mit: «Wir sind da, um unseren Forderungen Nachdruck zu verleihen.» Ihr Betrieb hat elf Mitarbeitende und sie hofft, dass sie mit diesen nach dem Lockdown wieder starten kann. «Es sind alles langjährige Mitarbeitende. Die haben Kopf und Herz bei der Arbeit, sie arbeiten mit und sind nicht einfach angestellt.»

Claudia, Irene und Regula von der «Kneipe» in Luzern hoffen ebenfalls: «Auch wenn wir ein Kleinstbetrieb sind mit wenig Personal. Wir brauchen das Geld, und zwar sofort. Denn sonst können wir die laufenden Kosten nicht mehr bezahlen.» Dass die Fixkosten bald unbezahlt bleiben, sagen auch andere Wirtinnen und Wirten. Sie hoffen aber nicht nur auf das Geld aus Bern, sondern auch auf die Politik in Luzern. Das Beispiel Basel, wo Mieter, Vermieter und Staat die Mietkosten aufteilen, zeige den Weg.

Anstatt kochen auf die Strasse

Die Forderung nach der Dreiteilung der Mietkosten stellt auch Gastro Luzern als Demo-Organisator. Dass diese just am Mittag stattfindet, begründet Patrick Grinschgl, Präsident Gastro Region Luzern, so: «Um diese Zeit würden wir kochen, doch anstatt in der Küche zu stehen, stehen wir auf der Strasse, und da wollen wir nicht bleiben.» Es müsse jetzt gehandelt werden, denn zu viele Arbeitsplätze stünden auf dem Spiel. Dass die Lage ernst ist, sagt auch Moritz Rogger, Vorstandsmitglied von Gastro Suisse: «Jetzt wurde eine ganze Branche auf null gesetzt und die Hälfte wird auf der Strecke bleiben. Die grösste Katastrophe je.»

Eine weitere Teilnehmerin sagt: «Wir gehen zu Grunde. Was soll ein Kredit, wer zahlt den zurück?» Von Zaungästen sind Sätze zu hören wie «Was soll das?», «Da müssen wir durch» oder «Es gibt keine Alternative».

Derweil zieht der Demonstrationszug mit Kochkellen, Caserolle und Gebimbel weiter Richtung Bahnhofstrasse. Das kommentiert ein weiterer Zaungast, der sein Getränk nun vom Take-away bezieht und wohl an einen anderen Anlass denkt, so: «Das bimbelet ja immer noch, sind die nicht bald auf der Alp?»