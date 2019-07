Traum vom Meistertitel für die Landhockeyaner geplatzt +++ Denkmalgeschütztes Fachwerkhaus bleibt stehen Ernst Zimmerli

Montag, 1. Juli – 8.09 Uhr

Riegelhäuschen am Pilatusplatz darf bleiben

Mit der Realisierung des Hochhauses am Pilatusplatz hätte die Spitalmühle, ein Fachwerkhaus aus dem 17. Jahrhundert, eigentlich verschoben werden sollen. Nun ist die Stadt von diesen Plänen abgerückt und das unter Denkmalschutz stehende Riegelhäuschen darf an seinem jetzigen Standort am Mühlebachweg 8 bleiben. Zum Artikel

Montag, 1. Juli – 7.47 Uhr

Landhockeyaner des Luzerner SC scheitern zweimal an Wettingen

Der Luzerner SC schafft in den Playoff-Finals nicht, die Vormachtstellung von Rotweiss Wettingen zu durchbrechen. In den Rückspielen sind die Männer beim 2:3 nahe dran, die Frauen verlieren auswärts 0:5. Zum Artikel

Montag, 1. Juli – 7.25 Uhr

Polizeikommandant und der ehemalige Kripo-Chef erneut vor Gericht

Heute müssen sich der Luzerner Polizeikommandant Adi Achermann und der ehemalige Kripo-Chef Daniel Bussmann ein zweites Mal vor Gericht verantworten. In Luzern berät das Kantonsgericht ab 8.30 Uhr als zweite Instanz zum zweiten Mal über den Fall. Dieses Mal gibt es ein Gutachten über die Frau, die sich beim Polizeieinsatz vom 8. und 9. März 2016 das Leben nahm.