Der Dinosaurierpark in Geuensee ist ausserordentlich beliebt – Ausstellung wird bis November verlängert Seit Mitte Juni sind in Geuensee 60 Tiere aus der Eiszeit in einer spektakulären Ausstellung zu sehen. Corona hat auch Geschäftsführer Roger Adolfsen getroffen. Der 58-Jährige hat gelernt, mit der Ungewissheit zu leben.

«Abartig», sagt Roger Adolfsen und strahlt. «Eigentlich wollten wir bis zum 23. August bleiben. Die Nachfrage ist aber so gross, dass wir nun bis zum 1. November verlängert haben.» Adolfsen ist der Inhaber und Geschäftsführer der World of Dinosaurs Schweiz GmbH, die mit ihrer Wanderausstellung seit dem 13. Juni in Geuensee gastiert.

«Pro Tag haben wir 400 bis 1000 Besucher, normalerweise sind es 200 bis 300. Bereits nach der ersten Woche musste ich die Werbung stoppen, so viele Leute sind gekommen.»

Adolfsen sagt weiter: «Das habe ich nicht erwartet und hat wohl mit der Coronasituation zu tun. Die Leute wollen raus, sie wollen etwas unternehmen.»

Tatsächlich sind auch bei unserer Stippvisite an einem trüben Sommer-Vormittag mehrere Dutzend Besucher im Dinopark unterwegs. So, wie zum Beispiel Michaela Schönbächler aus Schwarzenberg, die mit einer befreundeten Familie gerade Mittagspause im mobilen Bistro macht. «Es ist sehr cool hier. Wir haben sechs Kinder dabei. Vom Baby bis zur Sechsjährigen – alle sind begeistert, halten sich nicht zurück und rennen ohne Angst auf die Dinosaurier zu», erzählt Schönbächler und lacht.

Ungebrochenes Interesse von Kindern an Dinos

Über 60 Ur-Eidechsen und Tiere aus der Eiszeit gibt es am Heugärten-Hang in Geuensee zu bestaunen, erstmals sogar welche, die sich bewegen und Geräusche von sich geben.

Für die Erwachsenen stehen Informationen zu den verschiedenen Spezies bereit. Wegen ihrer Ausmasse besonders eindrücklich und daher auch für Fotosujets beliebt sind der Tyrannosaurus Rex, der Diplodocus und das Mammut. «Alle Exemplare verfügen über lebensechte Masse. Die Herstellung erfolgte in Zusammenarbeit mit der Universität in Hannover», sagt Roger Adolfsen. Der gebürtige Holländer, der mit seiner Familie in Matten bei Interlaken wohnt, stammt aus der Gastronomiebranche und führte ein Lebensmittelunternehmen für Convenience Food. 2010 stiess er zu dieser Schweizer Ausgabe von «Jurassic Park» und war für das Catering zuständig. 2016 kaufte er sie schliesslich der österreichischen Besitzerfirma ab und ist seither für den Betrieb verantwortlich. «Zwei Themen sterben nie aus: Dinosaurier und Indianer», erklärt Adolfsen und fügt an: «Die Kinder kennen jeden Dinosaurier beim Namen, wahnsinnig, wie sie sich dafür interessieren.»

14 Bilder 14 Bilder Seit Mitte Juni gastiert die Dino-Ausstellung in Geuensee. Bild: Pius Amrein (Geuensee, 17. Juli 2020)

Einfach hatte es der 58-Jährige in den letzten Monaten aber nicht, die Kollateralschäden der staatlich verfügten Coronamassnahmen haben auch ihn erreicht. Vor Geuensee war er mit seinen Dinos im Winterquartier im Jungfrau Park in Interlaken. «Mitte März mussten wir schliessen. Und als wir Mitte Mai wieder öffnen konnten, getrauten sich die Leute noch nicht, zu kommen. Es war nichts los.» Seit 28 Jahren sei er nun selbstständig, zu Beginn dieser Zeit hätte eine Coronakrise sein Geschäft ruiniert. «Mittlerweile habe ich aber Reserven anlegen können, finanziell kann mir nicht viel passieren.» Auch das Gehalt seiner zwei fixen Angestellten sei garantiert. Die Ungewissheit bleibt vorderhand aber ein treuer Begleiter in seinem Geschäftsalltag, eine Verschärfung der Infektionslage kann jederzeit wieder für Restriktionen sorgen.

In Geuensee wartete er zweieinhalb Monate auf die Bewilligung für die Inbetriebnahme des kleinen Bistros, die Hüpfburg und die fahrbaren Dino-Scooter durfte er bisher noch gar nicht aufstellen. «Ich habe die Erlaubnis für eine Museumsausstellung, nicht für einen Vergnügungspark», erklärt er.

Suche nach weiteren Stationen «sehr schwierig»

Auch die Planung weiterer Stationen für seine Dinosaurierwelt sei derzeit nicht möglich, «es ist ganz schwierig, ein Gelände zu finden, keine Gemeinde will dieses Risiko eingehen». Adolfsen lässt sich davon aber nicht unterkriegen, «ich habe noch einige Ideen im Hinterkopf und möchte bis zu meiner Pensionierung weitermachen», sagt er. Aktuell freut er sich einfach nur über die grosse Nachfrage in Geuensee, die er seit dem Beginn im Jahr 2010 so nicht mehr erlebt habe.