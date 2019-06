Der Direktor des Campus Sursee geht 2020 frühzeitig in Pension Daniel Suter tritt Ende Juli 2020 von der operativen Leitung als Direktor des Campus Sursee zurück. Er lässt sich mit 60 Jahren frühzeitig pensionieren.

Daniel Suter ist noch bis im Sommer 2020 Direktor des Campus Sursee. (Bild: PD)

(spe/pd) Der Campus Sursee sucht einen neuen Direktor. Denn der aktuelle Stelleninhaber Daniel Suter ist nur noch rund ein Jahr tätig; per 31. Juli 2020 geht der dann 60-Jährige frühzeitig in Pension. Dies teilte der Campus Sursee am Montag mit. Die frühzeitige Kommunikation solle eine sorgfältige Evaluation seiner Nachfolge ermöglichen, heisst es in der Mitteilung.

«Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist», wird Suter zitiert. Unter seiner Leitung gewann der Campus Sursee kürzlich den «Esprix Swiss Award for Excellence» und erreichte auch die Zertifizierung zum «2000-Watt-Areal». Der Berner Seeländer ist seit März 2013 als Direktor des Campus Sursee tätig. Während seiner Zeit als Direktor entstanden (Ersatz-)Neubauten wie das Grill-Restaurant «Baulüüt», das Hotelgebäude mit Premium-Zimmern, die Parkierungsanlage mit 800 Gästeparkplätzen, die Ausbildungsarena für Kran- und Baumaschinenführer sowie die Sportarena mit dem 50-Meter Olympic Hallenbad und der Dreifach-Turnhalle.