Live Der Fasnachts-Sonntag im Ticker: Die Umzüge von Littau bis Altishofen ++ Guuggermesse in Luzerner Hofkirche ++ Voting für «De beschti Grend» Der Fasnachts-Sonntag steht ganz im Zeichen der Umzüge auf dem Land und in der Agglomeration Luzern. Seien Sie mit unserem Liveticker überall mit dabei.

14:57 Uhr

Bild: Roman Hodel

Und wir bleiben noch einen Moment in Horw: Die «Rasselbandi» ist mit einem gfürchigen, rauchspeienden Drachen unterwegs.

Bild: Roman Hodel

14:51 Uhr

Bild: Roman Hodel

Der Horwer Eglivater Ruedi II. hat kurz mal seine Kutsche verlassen, um die Zuschauer zu begrüssen und noch ein paar Orangen unter die Leute zu bringen.

Krütlis Wellnessoase: die Familie Krütli hat eine Sauna auf Rädern dabei.

Bild: Roman Hodel

Und auch die bevorstehenden Gemeinderatswahlen sind in Horw ein Thema. Es meldet sich ein inoffizieller Kandidat: «Wählt mich in den Gemeinderat! Mein Name ist Hans Gartenzwerg».

Bild: Roman Hodel

14:48 Uhr

Tolle Impressionen von unserem LZ-Fotograf Philipp Schmidli aus Littau:

Bild: Philipp Schmidli

Bild: Philipp Schmidli

Bild: Philipp Schmidli

Bild: Philipp Schmidli

14:40 Uhr

Bild: Roger Rüegger

Happy Birthday! Diesen Mann kennt jeder in Altishofen – Sepp Banz feiert heute den 70.

Zur Zuschauer-Zahl: Ein Insider schätzt 8000 Leute in Altishofen.

Inzwischen sind auch die «Ricke Grunzer» mit ihrem Schiff auf der Strecke unterwegs.

Bild: Roger Rüegger

Die «Pfyfferzunz Altishofen» führen die insgesamt 60 Nummern am Umzug an. Für unseren Reporter ist klar: «Rüüdig schöni Landfasnacht!»

Bild: Roger Rüegger

14:35 Uhr

Bild: Evelyne Fischer

Diese Guugger haben am Umzug in Beromünster einen Logenplatz. Rund 9000 Zuschauer stehen am Strassenrand, so lautet die Schätzung der Organisatoren. Gut 1300 Umzugsteilnehmer machen mit.

Und da gibt's ein Jubiläum: 50 Jahre «Joggumusik Nüderef» mit dem Motto Zirkus.

Bild: Evelyne Fischer

14:31 Uhr

Bild: Philipp Schmidli

Diese Frau darf in Littau natürlich nicht fehlen: Da ist es also, das Eierrösi, das Fasnachtssymbol der Mättlizunft und der Littauer Fasnacht.

Es folgt der Auftritt der« Hydra Luzern».

Bild: Philipp Schmidli

Und die Nr. 11 am Littauer Fasnachtsumzug: «Orbis Arbitrari» mit Eques Universum.

Bild: René Meier

14:29 Uhr

Bild: Roman Hodel

Na guck einer an: Alte Bekannte! Die Winkel-Drachen machen auch dieses Jahr am Horwer Umzug mit. Diesmal als holländische Camper, letztes Jahr als Pilatusbähnli.

Und Dagobert und sein Tresor (die Lozärner Chaoten) besucht ebenfalls Horw - ist er in einer Villa in Kastanienbaum zu Hause?

Bild: Roman Hodel

Solche Gestalten trifft man dann in der Hölle an. So jedenfalls stellt es sich die Horwer Wagenbaugruppe «Delirium» vor.

Bild: Roman Hodel

14:24 Uhr

Durch und durch Fasnächtler: Zuschauer verfolgen den Umzug in Littau.

Bild: Philipp Schmidli

14:21 Uhr

Bild: Evelyne Fischer

Und nun ist in Beromünster die erste offizielle Nummer unterwegs: Klar, wer könnte es auch anders sein als die «Beromüüger Beromünster».

Bild: Evelyne Fischer

14:17 Uhr

Bild: Roger Grütter

Ein ganz grosses Gefährt- inklusive Guuggenmusig - zieht in Ruswil durchs Dorf.

Bild: Roger Grütter

14:11 Uhr

Bild: Evelyne Fischer

Auch hier geht's los: 39 Nummern sind am Umzug in Beromünster angekündigt. Im Flecken stehen sie dicht an dicht. Und natürlich dürfen auch die wilden Nummern nicht fehlen: Eine Gruppe widmet sich dem St. Patricks Day eine andere imitiert den berühmten «Fischer Bettwaren»-Werbespot.

Bild: Evelyne Fischer

14:09 Uhr

Milde 12 Grad, Sonne und Wolken wechseln sich ab: Mit den ersten wilden Gruppen (auf dem Bild Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro) beginnt der Umzug in Littau.

Bild: René Meier

14:05 Uhr

Bild: Roman Hodel

Und unser Reporter meldet sich aus Horw: Mit der Horwer Möven-Zunft, die heuer ihr 40-Jähriges feiert, hat der Horwer Fasnachtsumzug pünktlich um 14 Uhr angefangen.

14:01 Uhr

Bild: Jakob Ineichen

Grosse Töne auch zum Umzugsstart in Beromünster. Am Strassenrand steht auch unser LZ-Fotograf Jakob Ineichen.

Da haben sich ein paar Zuschauer einen guten Aussichts-Platz ergattert.

Bild: Jakob Ineichen

13:54 Uhr

Hier spielt die Musik und wie! Eine tolle (Bass)-Geige in Schwarzenberg.

Bild: Nathalie Ehrenzweig

13:44 Uhr

Und in Schwarzenberg wird auf einem Wagen gleich ein Schwingfest ausgetragen - inklusive Publikum. Da denkt man grad mit ein bisschen Wehmut ans Eidgenössische in Zug vom letzten Sommer.

Bild: Nathalie Ehrenzweig

13:42 Uhr

Ah, da trifft unser Reporter in Altishofen alte Bekannte. Die «Ricke Grunzer» aus Ebersecken steuern als «Rickinger» mit ihrem legendären Schiff «Woonk» durchs Dorf. Altishofen ist der fünfte von sechs Häfen, am dem sie an der heurigen Fasnacht anlegen werden.

Alles hat eine Vorgeschichte, auch dieses Schiff. Lesen Sie hier mehr darüber:

Kolumne «Mein Bild»: Ein Schiff wird kommen... Mit einem Holzschiff hat eine Gruppe Männer auf dem Zeltplatz am Heitere Open Air grosse Aufmerksamkeit erregt. An dem Elbsegler hatte eine Fasnachtsdelegation aus Ebersecken derart Freude, dass sie das Schiff dem Besitzer noch auf dem Zofinger Hausberg abgekauft hat. Roger Rüegger

13:40 Uhr

Bild: Roger Rüegger

Diese ausserirdische Frosch-Sekte macht noch kurz ein Fotoshooting, bevor es dann in Altishofen mit dem Umzug losgeht. Offenbar suchen sie noch nach ihrem verschollenen Sektenführer.

13:35 Uhr

Bild: Nathalie Ehrenzweig

Jetzt ist Schluss mit Warmlaufen: Der Umzug in Schwarzenberg ist gestartet. Unserer Reporterin begegnen schon mal ganz viele Globis und Dalmatiner.

Bild: Nathalie Ehrenzweig

13:30 Uhr

Wer hed de beschti Lozärner Fasnachtsgrend 2020? Noch bis heute Abend um Mitternacht können Sie abstimmen und gewinnen.

Rund 170 Sujets wurden am Schmutzigen Donnerstag im Fotostudio der «Luzerner Zeitung» im Hotel Schweizerhof abgelichtet. Eine Fachjury hat die besten zwölf Grende ausgewählt. Nun haben Sie die Wahl: Geben Sie Ihre Stimme der besten Fasnachtsmaske in der Kategorie Familie, Kleingruppe und Einzelmaske.



Hier geht's zur Abstimmung »

Das sind die Finalisten:

12 Bilder 12 Bilder Sujet: Gugus

Kategorie: Familien Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 20. Februar 2020)

Sämtliche Teilnehmer in der Bildergalerie:

169 Bilder 169 Bilder Kategorie: Familien Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 20. Februar 2020)

13:24 Uhr

Bild: Jonathan Biedermann

Wir werfen kurz einen Blick zurück auf den heutigen Vormittag: Bei der Guuggermesse in der Luzerner Hofkirche ging es mit der Fasnacht ganz zivilisiert zu und her. Die Kirche war bis auf den letzten Platz besetzt. Beim Eingang mussten sich mehrere Besucher mit einem Stehplatz zufrieden geben. Beim Gottesdienst am Sonntag Vormittag erinnerten nur die Fahnenträger der Zünfte Wey, Fidelitas Lucernensis, zu Safran und die Maskenliebhaber-Gesellschaft an den Ausnahmezustand Luzerns.

Jedenfalls bis die «lebendigen Worte Gottes» durch die Guuggenmusig der «Wäsmali-Chatze Luzern» ergänzt wurden. Ihre goldenen, äusserst filigranen Gwändli schmeichelten der Marmor- und Sandsteinernen Auskleidung der Kirche. Der goldene Überzug des Mobiliars wiederum ging Hand in Hand mit den Trompeten der Guuggen, welche die Kirche in ungewohnter Weise belebten und das Publikum gar zu einem hin-und-her-Schaukeln bewegen konnte.

Bild: Jonathan Biedermann

Bild: Jonathan Biedermann

13:21 Uhr

Wir messen im Moment in Luzern etwas über 12 Grad. Es ist bewölkt, aber kein Niederschlag ist in Sicht. Die (meisten) Wetterfrösche sind sich einig: Nicht zu heiss, aber trocken – bestes Umzugs-Wetter heute Nachmittag.

13:17 Uhr

Bild: Roger Rüegger

Der Umzug in Altishofen startet zwar erst um 14 Uhr, doch die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. So stärkt sich die Gruppe «WG am Schärme.» Dazu gehören sechs Familien, die sich jedes Jahr ins Zeug legen mit grossartigen Sujets.

Und diese Mexikaner hier sind offensichtlich auf Sofareisen...

Bild: Roger Rüegger

13:15 Uhr

Schicken Sie uns Ihre Fasnachts-Bilder!

Wir suchen Ihre schönsten Fasnachts-Bilder aus der Zentralschweiz – vom bunten Treiben auf den Strassen, in den Gassen und in den Beizen.

Laden Sie Ihre Bilder – bevorzugt in guter Auflösung – unter diesem Link hier hoch.

Gelungene Aufnahmen veröffentlichen wir auf unserem Online-Portal luzernerzeitung.ch und natürlich auch in unserem Fasnachts-Ticker hier.

13:00 Uhr

Willkommen zu unserem Ticker am Fasnachts-Sonntag!

Was passiert heute wo? Die Umzüge im Überblick:

13 Uhr: Udligenswil (Scheesen- und Garettenrennen)

13.30 Uhr: Umzug in Entlebuch, Inwil (Pannerhofstrasse bis Möösli), Schüpfheim und Schwarzenberg

14 Uhr: Umzug in Altishofen, Emmen (Centralplatz bis Gersag), Ettiswil, Horw, Littau, Schlierbach

15 Uhr: Meggen

Die gesamte Übersicht gibt es hier.

Bildstrecke Gewaltiger Start in die Fasnacht: Das war der Schmutzige Donnerstag in der Zentralschweiz Die fünfte Jahreszeit startete in der Zentralschweiz bei äusserst milden Temperaturen. Dementsprechend viele Fasnächtler wagten sich am Donnerstag auf die Strassen. Ein Überblick.

Von der Värsli-Brönzlete bis zur Böögge-Rätschete: Der «komische Frytig» im Überblick Obwohl heute kein offizieller Fasnachtstag ist, in den Beizen ist da und dort doch allerhand los. Verfolgen Sie das Geschehen in unserem Ticker.