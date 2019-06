Der FC Luzern startet einen Tag früher in die Saison Damit mehr Zeit für die Vorbereitung auf das europäische Spiel bleibt, hat die Swiss Football League das erste Saisonspiel des FC Luzerns vorverschoben.

(jwe) Das erste Saisonspiel des FC Luzern wird vorverschoben, wie die Swiss Football League am Donnerstag mitteilt. Die Liga begründet den Entscheid damit, dass der FCL so mehr Vorbereitungszeit für das Auswärtsspiel in der Europa League Qualifikation hat.

Statt am Sonntag, 21. Juli, spielt das Team von Trainer Thomas Häberli bereits am Samstag, 20. Juli um 19 Uhr beim FC St. Gallen im Kybunpark. Ebenfalls vorverschoben wird die Partie zwischen dem FC Sion und dem FC Basel, vom Samstag auf den Freitag, 19. Juli um 20 Uhr. Dies weil der FCB in der Champions League Qualifikation bereits am Mittwoch wieder im Einsatz ist.

📺⚽ Um dem @FCBasel1893 und dem @FCL_1901 möglichst viel Vorbereitungszeit für die Qualifikation zu den europäischen Wettbewerben zu ermöglichen, hat die Liga den Spielkalender 📅 nochmals leicht angepasst.

St. Gallens Silvan Hefti, links, gegen Luzerns Marvin Schulz, beim Fussball Super-League Spiel zwischen dem FC St. Gallen und dem FC Luzern, am Samstag, 20. April 2019, im Kybunpark in St. Gallen. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)

Daraus ergibt sich eine Verschiebung in der Challenge League: Das Spiel FC Winterthur gegen den FC Aarau findet nicht am Freitag, sondern am Samstag um 17 Uhr statt. Sowohl Sion gegen Basel wie auch Winterthur gegen Aarau werden auf Teleclub Zoom live übertragen.