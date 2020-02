Der FC Luzern und Lazar Cirkovic lösen Vertrag per sofort auf Der FC Luzern und der 27-jährige serbische Innenverteidiger haben sich im gegenseitigen Einvernehmen auf eine sofortige Auflösung des bis zum 30. Juni 2021 laufenden Vertrages geeinigt.

(zfo) Cirkovic stiess auf die Rückrunde der Saison 2017/18 von Partizan Belgrad zum FC Luzern und absolvierte seither 38 Partien für Blauweiss (1 Tor), davon zehn während der aktuellen Spielzeit, schreibt der FC Luzern in einer Mitteilung.

Lazar Cirkovic im FCL-Trainingslager im Januar in Marbella – nun gehört er nicht mehr zum Kader. Martin Meienberger

«Nach guten und konstruktiven Gesprächen in den vergangenen Tagen haben sich der FC Luzern und Lazar Cirkovic nun darauf geeinigt, den bis zum 30. Juni 2021 laufenden Vertrag per sofort aufzulösen und die Zusammenarbeit zu beenden», so der Fussballclub weiter. Der FC Luzern bedanke sich bei Lazar Cirkovic für seinen tadellosen Einsatz und wünsche ihm für seine sportliche und private Zukunft alles Gute und viel Erfolg.