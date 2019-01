Der Fritschivater 2019 heisst Reto Schriber Reto Schriber ist der Zunftmeister der Zunft zu Safran und Fritschivater 2019. Der Schreinermeister aus Luzern nahm die Wahl am Samstagabend im Schweizerhof Luzern an.

Reto Schriber ist Zunftmeister 2019 der Zunft zu Safran und Fritschivater. (Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 5. Januar 2019))



Vor 262 Zünftlern nahm Reto Schriber die Wahl zum neuen Fritschivater an, schreibt die Zunft in einer Mitteilung. Der Luzerner ist eidgenössisch diplomierter Schreinermeister und Inhaber der Schriber AG in Rothenburg.

Schriber ist verheiratet und Vater von zwei Töchtern. Er trat 1991 in die Zunft ein und ist Träger des Fritschiordens und Mitglied der Nölliturmkommission. Zudem war er Mitglied des Umzugskomitees, der Zunftgrenadiere und des Luzerner Fasnachtskomitees (LFK). 2002 war er Mitglied des Vergnügungskomitees und im Jahr 2018 zudem dessen Präsident.

Neue Zünftler

Folgende vier Neuzünftler wurden in die Zunft zu Safran aufgenommen:

Luca Bernasconi

Roger Burri

Peter Fischer

Marco Speranda

Die neun Neuzünftler des Jahrgangs 2016, Thomas Etienne, Alain Frank, Daniel Heller, Alex Mathis, Andreas Mattich, Pino Meyer, Matthias Schärli, Max Suter und Mario Zemp wurden bestätigt.

Mutationen im Zunftrat

Im Zunftrat kam es zu drei Mutationen: Josef Kreyenbühl, Zunftmeister 2016, hat seine dreijährige Amtszeit ordentlich beendet und ist aus dem Zunftrat ausgeschieden. Neuer Zunftschreiber der Zunft zu Safran ist Marc Renggli. Er tritt die Nachfolge von Martin Bucherer an, welcher während neun Jahren dieses Amt bekleidete. Als neuer Zunftarchivar und Zeremonienmeister fungiert Pascal Piffaretti. Er folgt auf Marcus Wüest, welcher acht Jahre als Archivar der Zunft zu Safran tätig war.

Am Bärteliessen 2019 wird Martin Bucherer, Marcus Wüest und Reto Kessler der Fritschi-Orden verliehen. (pd/zfo)