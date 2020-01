Der Horwer Kulturpreisträger

Radoslav Kutra ist gestorben Der aus der früheren Tschechoslowakei geflohene Maler wurde 95 Jahre alt. Er hinterlässt ein umfangreiches Werk.

Radoslav Kutra. Bild: PD

(std) Erst am 1. Januar hat Radoslav Kutra den Horwer Kulturpreis für sein Lebenswerk erhalten. Nun ist er im Alter von 95 Jahren gestorben. Das teilt die Stiftung Kutra-Hauri mit, die sich um den künstlerischen Nachlass des Malers kümmert.

Kutra floh 1968 aus der damaligen Tschechoslowakei in die Schweiz und gründete 1973 das Kunstseminar Luzern, eine «Schule für Malen, Sehen und Kunstorientierung». Schon in seiner alten Heimat sei der freischaffende Maler an der Uni in Olomouc als Kunstpädagoge tätig gewesen, so die Stiftung. Bis vor einem Jahr sei Kutra noch täglich in seinem Atelier anzutreffen gewesen. Doch seine körperlichen Kräfte liessen zuletzt nach.

Kutra hinterlasse ein umfangreiches künstlerisches Werk von grosser Ausstrahlungskraft sowie zahlreiche kunsttheoretische Schriften, schreibt die Stiftung. In der Kunstseminar-Galerie in Luzern sind noch bis am 9. Februar Werke von ihm ausgestellt.