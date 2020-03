Live Der Luzerner Regierungsrat informiert über die neusten Corona-Massnahmen +++ Schulen bleiben bis nach den Osterferien geschlossen +++ Fernunterricht für Schüler Der Luzerner Regierungsrat erklärt um 17 Uhr, was die Weisungen des Bundes für den Kanton Luzern bedeuten. Verfolgen Sie die Medienkonferenz in unserem Ticker.

Ab 16. März 2020 (06.00 Uhr) dürfen Hotel- und Restaurantbetriebe mit einer Kapazität von mehr als 50 Personen nur dann weiterhin geöffnet haben, wenn sich nicht mehr als 50 Personen (inkl. Personal) gleichzeitig im Lokal aufhalten und die Betriebe garantieren können, dass sowohl sitzend wie auch stehend die Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit betreffend Hygiene und Abstandhalten eingehalten sind.

17:26 Uhr

"Die Museen bleiben offen", sagt Schwerzmann. Aber es dürfen sich nicht mehr als 100 Personen inklusive Personal darin aufhalten. Das gilt auch für Sportcenter oder Skigebiete.

17:25 Uhr

Vom Verbot ausgenommen sind die Heilpädagogischen Schulen in Schüpfheim und in Hohenrain. Grund dafür ist, dass dies auch Wohnheime seien, so Schwerzmann.

17:24 Uhr

Die Kitas bleiben offen, ansonsten ist der Präsenzunterricht an allen schulischen Einrichtungen bis am 10. April verboten. Es gibt aber Fernunterricht, so Schwerzmann. Die Schulen sein dabei, die dafür notwendige Infrastruktur einzurichten. Die Eltern seien gefordert, beim Unterricht und bei den Hausaufgaben vermehrt zu helfen, sagt der Bildungsdirektor. Und: «Alle bereits anberaumten Abschluss- oder Eintrittsprüfungen werden durchgeführt.» Das gilt zum Beispiel für Maturaprüfungen.

17:21 Uhr

Jetzt spricht Bildungsdirektor Marcel Schwerzmann.

17:18 Uhr

Der Gesundheitsdirektor stellt einen ganzen Strauss von Massnahmen vor. Damit schaffe man es «vielleicht», so Graf, die Ansteckungskurve abzuflachen.

17:15 Uhr

Die Schulen sind bis am 10. April geschlossen.

17:13 Uhr

«Wenn wir jetzt nicht handeln, haben wir in zwei Wochen norditalienische Verhältnisse», warnt Guido Graf. Für das Tessin kämen die Massnahmen wohl schon zu spät, so der Gesundheitsdirektor.

17:12 Uhr

Die Regierung habe drei Ziele definiert, sagt Gesundheitsdirektor Guido Graf:

Die Bevölkerung, vor allem die Verletzlichen, vor Ansteckung und Krankheit zu schützen

Die Kapazitäten der Spitäler für die Behandlung von Schwerkranken freihalten

Die Auswirkungen der nötigen Massnahmen auf Gesellschaft und Wirtschaft trotzdem möglichst erträglich gestalten

17:10 Uhr

Die wirksamste Massnahme, dies zu erreichen, sei das sogenannte «Social Distancing». «Der Erfolg dieser Massnahme wird entscheidend sein», sagt Pouskoulas.

17:09 Uhr

Das Ziel ist klar: Um die Versorgung in den Spitälern zu gewährleisten, ist es wichtig, dass Zahl der Ansteckungen nicht weiterhin so stark ansteigt wie in Italien.

17:08 Uhr

Jetzt spricht Christos Pouskoulas, Leiter Gesundheitsversorgung. Er zeigt die Entwicklung der Corona-Fallzahlen in Deutschland, Italien und der Schweiz. Die Schweizer Fallzahlen verlaufen parallel zu jenen in Italien, mit einem Abstand von zehn Tagen. «Wenn wir jetzt nicht handeln, werden wir eine deutliche Zunahme der Fälle beobachten. Das gilt es zu verhindern», sagt Pouskoulas.

17:05 Uhr

Winiker betont, dass Disziplin und Solidarität notwendig sein, um die besonders gefährdete Bevölkerungsgruppe zu schützen.

17:05 Uhr

Im Führungsstab nehmen von Seiten des Regierungsrats Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiker und Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf Einsitz.

17:04 Uhr

Der Regierungsrat hat heute Nachmittag die «besondere Notlage im Kanton Luzern» ausgerufen und den kantonalen Führungsstab «mit der Bewältigung der Lage beauftragt», so Winiker.

17:01 Uhr

Regierungspräsident Paul Winiker eröffnet die Konferenz. Er spricht von «einschneidenden Massnahmen» des Bundesrates.

16:56 Uhr

An der Medienkonferenz informieren der Gesamtregierungsrat sowie Christos Pouskoulas, Leiter Gesundheitsversorgung, und Vinzenz Graf, Stabschef des kantonalen Führungsstabes.

16:55 Uhr

Die Journalisten werden angehalten, Abstand zu halten.

16:45 Uhr

Die Mitglieder des Luzerner Regierungsrates erläutern an einer Medienkonferenz die Umsetzung der Bundesmassnahmen zur Eindämmung der Corona-Epidemie sowie die ergänzenden Massnahmen im Kanton Luzern.