Kriens: Der Kanton Luzern prüft Tempo 30 im Ortszentrum Im Krienser Zentrum soll statt 50 künftig Tempo 30 gelten. Das fordern eine Interessengemeinschaft und die Gemeinde. Nun erhält das Anliegen Aufwind. Stefan Dähler

Die Luzernerstrasse im Zentrum von Kriens: Hier soll Tempo 30 gelten. (Bild: PD)

Der Luzerner Regierungsrat will die Einführung von Tempo 30 auf der Kantonsstrasse im Krienser Zentrum prüfen. Das teilt die IG attraktives Kriens mit, die eine Petition mit der entsprechenden Forderung eingereicht hatte. Da der Regierungsrat erst kürzlich bekannt gegeben hat, dass er bereit ist, auf Kantonsstrassen Tempo 30 zuzulassen (Artikel vom Dienstag), kommt dieser Bescheid nicht ganz unerwartet.

Ob Tempo 30 im Krienser Zentrum tatsächlich umgesetzt werden kann, wird nun in einem Gutachten geprüft. Dabei würden «lärmrechtliche, gestalterische oder raumplanerische» Aspekte behandelt, heisst es in der Antwort des Regierungsrats an die IG. Auch die Gemeinde soll mit einbezogen werden. Diese strebt ebenfalls Tempo 30 im Zentrum an. Das Ziel ist im Gesamtverkehrskonzept festgehalten, das der Einwohnerrat kürzlich verabschiedetet hat.