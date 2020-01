Der Kanton Luzern startet die Kulturausschreibungen 2020 Der Kanton Luzern fördert Kulturschaffende mit regelmässigen Ausschreibungen und durch die Auszeichnung besonderer Leistungen. Im Januar erfolgen Ausschreibungen in den Sparten «Musik», «Theater/Tanz» und «Recherchebeiträge».

(zim) Der Kanton Luzern fördert ausgewiesene Kulturschaffende durch halbjährliche Ausschreibungen für Beiträge zur selektiven Produktionsförderung. Wie die Kulturförderung des Kantons Luzern am Montag mitteilte, wird sie im Januar in den Hauptsparten «Musik», und «Theater/Tanz» sowie ergänzend spartenübergreifend für «Recherchebeiträge» Ausschreibungen lancieren. Weitere Ausschreibungen, insbesondere in den weiteren Hauptsparten «Angewandte Kunst» und «Freie Kunst» werden im zweiten Halbjahr 2020 durchgeführt.

Die 240'000 Franken, welche für die Ausschreibungen der selektiven Produktionsförderung im Januar 2020 zur Verfügung stehen, verteilen sich laut Mitteilung wie folgt auf die Sparten:

Zur Ausschreibung im Bereich «Musik» zugelassen ist das aktuelle Schaffen von Musikerinnen und Musikern in sämtlichen Bereichen der Sparte «Musik». Die Beiträge dieser Ausschreibung dienen der Veröffentlichung sowie den damit verbundenen Aufwänden für Promotion und Distribution. Total stehen 60'000 Franken zur Verfügung.

Die Beiträge der Ausschreibung im Bereich «Theater/Tanz» von insgesamt 120'000 Franken können für Produktionen von professionellen Theater- und Tanzschaffenden vergeben werden, die erstmals ab Juli 2020 aufgeführt werden.

Mit der Ausschreibung für «Recherchebeiträge» soll Kulturschaffenden aller Sparten ausserhalb des Produktionsprozesses die Möglichkeit der Analyse, Reflexion und Weiterführung ihrer Arbeit geboten werden. Hierfür stehen 60'000 Franken zur Verfügung.

Ergänzend führt der Kanton Luzern gemeinsam mit der Stadt Luzern und mit Unterstützung der Albert Koechlin Stiftung eine Ausschreibung zur Förderung von Tourneen in der Schweiz durch. Diese wird im Jahr 2020 auf Auswärtsaktivitäten von Kunstschaffenden erweitert. Die Ausschreibung erfolgt ganzjährlich. Total steht pro Jahr eine Beitragssumme von maximal 60'000 Franken zur Verfügung.