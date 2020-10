Der Kanton Luzern unterstützt 7 Kulturprojekte mit 185’000 Franken Die Jurys der selektiven Produktionsförderung des Kantons Luzern haben entschieden: Gefördert werden sieben Projekte in den Sparten «Musik», «Theater/Tanz» und «Angewandte Kunst: Audiovisuelle Medien».

(dvm) Der Kanton Luzern unterstützt mit Ausschreibungen jährlich verschiedene Kultursparten mit Förderbeiträgen. Beiträge der sogenannten selektiven Produktionsförderung dienen einer schwerpunktmässigen Unterstützung Kulturschaffender auf professionellem Niveau.

In der zweiten Ausschreibungsrunde wurden im Bereich der selektiven Produktionsförderung 2020 drei Ausschreibungsverfahren bereits abgeschlossen: in den Sparten «Musik», «Theater/Tanz» und «Angewandte Kunst: Audiovisuelle Medien».

Bei allen Ausschreibungen hat eine Fachjury aus inner- und ausserkantonalen Expertinnen und Experten die eingegangenen Dossiers beurteilt und insgesamt 185’000 Franken gesprochen. Die Förderbeiträge gehen an folgende Projekte:



Sc’ööf: Albumproduktion 2021, Tournee und Weiterentwicklung kreativitätsfördernder Strukturen, 20'000 Franken: Noah Arnold, Amadeus Fries, Elio Amberg und Christian Zemp

Raphael Loher: «Keemuun», 20'000 Franken: Raphael Loher

Samuel Savenberg: «I Watch The Ones I Love In Their Search For Peace», 20'000 Franken: Samuel Savenberg



Fetter Vetter & Oma Hommage: «Apocalypse Now (And I Feel Fine)», 40'000 Franken: Damiàn Dlaboha, Christoph Fellmann und Jeremy Sigrist mit: Savino Caruso, Béla Rothenbühler, Christoph Künzler, Manuel Kühne, Miriam Japp, Matthias Kurmann, Stefan Schönholzer, Sämi Gallati, Silvan Schmid

one and many - dpa: «crossover frequency», 30'000 Franken: I-Fen Lin

mit: Dana Iova-Koga, Emma Skyllbäck, Kuan-Ling Tsai, Laura Ritzenfeld, Hans-Peter Pfammatter, Daniel Steffen



Sophie Stierle/Christoph Fellmann: «Müllers», 30'000 Franken: Sophie Stierle und Christoph Fellmann mit: Miriam Japp, Romeo Meyer, Stefan Schönholzer, Nina Steinemann, Blind Butcher und Gäste



stofer&stofer: «SECRETS» (AT), 25'000 Franken: Rebecca Stofer & Ruth Stofer

In der Sparte «Freie Kunst» findet eine zweite Jurierung statt. Die Jury aus inner- und ausserkantonalen Fachpersonen wird anhand von Originalarbeiten die Werkbeiträge vergeben.



Nominierte «Freie Kunst» (25 Bewerbungen):

Kyra Tabea Balderer

Laurina Fässler

Johanna Gschwend

Christian Kathriner

Paul Lipp und Reto Leuthold

Karin Mairitsch

Pat Treyer

Anna-Sabina Zürrer

Die Originalarbeiten werden öffentlich präsentiert:



Datum: 8. bis 22. November 2020

Öffnungszeiten: Freitag bis Samstag, 14 – 17 Uhr, Sonntag 10 – 16 Uhr

Ort: akku Kunstplattform in Emmenbrücke

Vernissage: Samstag, 7. November 2020, 17 - 20 Uhr



An der Ausstellung sowie Vernissage gilt Maskentragpflicht.