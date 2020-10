Restaurants müssen um 23 Uhr schliessen, Besuchsverbot in Spitälern, neues Testzentrum in Nottwil: Kanton Luzern verschärft Corona-Massnahmen Der Luzerner Regierungsrat hat dringliche Sofortmassnahmen zur Eindämmung des Virus beschlossen. Sie treten am Samstag in Kraft.

(fmü) Der Luzerner Regierungsrat hat in seiner Sitzung vom 23. Oktober 2020 ergänzend zu den bereits geltenden Massnahmen des Bundes die folgenden Verschärfungen zur Eindämmung des neuen Coronavirus beschlossen. Ab Samstag gilt:

Restaurants, einschliesslich Bars und Clubs, Discos und Tanzlokale, müssen zwischen 23 Uhr und 6 Uhr für das Publikum geschlossen bleiben.

In Spitälern und Alters- und Pflegeheimen, einschliesslich Kurhäusern, gilt ein Besuchsverbot. Die Leitung der Einrichtung entscheidet über Ausnahmen in Härtefällen.

An Arbeitsplätzen in Innenräumen von Einrichtungen und Betrieben gilt eine Maskenpflicht. Ausgenommen sind Personen, die allein in einem Raum arbeiten, sowie Arbeitsplätze, an denen der Abstand eingehalten werden kann oder zusätzliche Schutzmassnahmen wie Abschrankungen bestehen.

In geschlossenen Privat- und Transportfahrzeugen gilt eine Maskenpflicht, wenn Personen transportiert werden, die nicht im gleichen Haushalt leben.

Erotik- und Sexbetriebe sind für das Publikum geschlossen.

Nach der Bundesratssitzung vom kommenden Mittwoch wird der Regierungsrat falls nötig zusätzliche Anschlussregelungen auf kantonaler Ebene treffen.

Der Luzerner Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf begründet das Vorgehen in einer Mitteilung vom Freitagnachmittag wie folgt: «Die epidemiologische Lage ist dramatisch. Laut Prognose der Science Task Force des Bundes gehen uns in etwa drei Wochen die Intensivpflegeplätze in den Spitälern aus, wenn wir die Zahl der Infektionen und Erkrankungen nicht zügig und kräftig senken. Wir können es uns nicht leisten, zuzuschauen und abzuwarten, ob die bisher getroffenen Massnahmen dazu ausreichen.»

Einrichtung von weiteren Testzentren

In den nächsten Tagen werden daher die Testkapazitäten im Kanton Luzern erhöht. Das Testzentrum beim Armeeausbildungszentrum Luzern, welches bereits am 19. Oktober den Betrieb wiederaufgenommen hat, erhöht seine Kapazitäten schrittweise von aktuell 80 auf bis zu 240 Tests pro Tag. Ergänzend wird ein Drive-In-Testzentrum auf dem Gelände des Schweizer Paraplegikerzentrums (SPZ) in Nottwil aufgebaut. Es startet am 2. November und ist von 13 bis 19 Uhr offen. Der Betrieb auf dem Gelände des SPZ werde durch das Testzentrum nicht tangiert. Zusätzlich evaluiert der Kanton einen dritten Standort in der Region Entlebuch, welcher voraussichtlich per 9. November in Betrieb genommen wird.



Das «Drive In» in Luzern.

Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 22. Oktober 2020)

Der Ablauf sei bei allen Testzentren identisch: Die zu testende Person fährt mit dem Auto vor, eine Gesundheitsfachperson nimmt einen Rachenabstrich durch das geöffnete Fenster vor. Ab Ende Oktober sollen an allen Standorten Tests ohne ärztliche Überweisung möglich sein. Personen mit Symptomen, die sich testen lassen müssen, sowie Personen, die eine Mitteilung von der Swisscovid-App erhalten haben, können sich ab dem 28. Oktober unter www.lu.ch/coronavirus anmelden.



«Mit den Drive-Ins können mehr Personen effizient und rasch getestet werden. Das ist wichtig, um die Ausbreitung von Covid-19 einzudämmen», so Graf weiter. Mit der Inbetriebnahme des «Drive-In» in Nottwil können die Testkapazitäten um weitere 120 Tests pro Tag erhöht werden. Insgesamt können Test-Zentren, Ärztinnen und Ärzte sowie Spitäler im Kanton Luzern künftig bis zu 1'100 Tests pro Tag durchführen, heisst es in der Mitteilung.