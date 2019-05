Der Krienser Einwohnerrat

bewilligt die Rechnung 2018 Die Stadt Kriens hat letztes Jahr einen kleinen Überschuss erwirtschaftet. Die Rechnung wurde nun am Donnerstag vom Parlament genehmigt. Es gab aber auch Kritik. Stefan Dähler

Die Krienser Rechnung 2018 ist unter Dach und Fach. Der Einwohnerrat hat diese am Donnerstag einstimmig genehmigt. Die Stadt hat letztes Jahr einen kleinen Überschuss von 20'000 Franken erzielt. Dies bei einem Gesamtaufwand von 172 Millionen Franken. Damit resultierte nach mehreren defizitären Jahren endlich wieder mal ein Plus. In dieser Grafik sind die Ergebnisse der letzten Jahre und das Budget 2019 abgebildet:

Trotzdem gab es viele kritische Stimmen im Einwohnerrat, denn die Rechnung 2018 hat einen Schönheitsfehler: Ohne den Verkauf des Areals Mülirain hätte die Stadt ein Minus von rund 1,4 Million Franken erwirtschaftet. «Die Steuereinnahmen der natürlichen Personen liegen nach wie vor unter den Erwartungen», sagte etwa Martin Zellweger (SVP) namens der Kommission für Finanzen und Gemeindeentwicklung. Weiter wiesen mehrere Fraktionen auf die gestiegene Verschuldung der Stadt Kriens hin, diese liegt nun bei rund 200 Millionen Franken. Raphael Spörri (SP) etwa meinte, dass eine Steuererhöhung nun kein Tabu mehr sein sollte.

Finanzvorsteher Franco Faé (CVP) betonte, der Stadtrat sei sich der Lage bewusst. Es gebe aber auch Erfreuliches: So sei die Entwicklung bei den Firmensteuern positiv und die Bevölkerung wächst nach mehreren Jahren wieder. Durch die am Sonntag angenommene kantonale Aufgaben und Finanzreform (AFR 18) erhofft sich der Stadtrat eine weitere Verbesserung.