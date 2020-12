Der Künstler Wetz beschenkt Firmen mit 110'000 Franken Werner Zihlmann (Wetz) sorgte mit einer speziellen Kunstaktion vor dem KKL in Luzern für Aufsehen. Er übergab Firmen, die ihn in den letzten Jahren unterstützten, insgesamt 2200 echte Fünfziger-Noten.





Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 02.Dezember 2020)

Wetz, mit bürgerlichem Namen Werner Zihlmann, ist ein Künstler und Kunstvermittler, der es versteht, auf seine Kunst aufmerksam zu machen. Seit zehn Jahren führt er im ehemaligen Landessender in Beromünster das KKLB (Kunst und Kultur im Landessender Beromünster). Dort stellt er künstlerische Arbeiten aus und veranstaltet regelmässig ungewöhnliche Kunstaktionen. Unkonventionalität ist eines seiner Markenzeichen. Er will die Kunst zu den Leuten tragen, was ihm oft gelingt.

Ungewöhnlich und fast schon spektakulär war auch die Aktion, die er am Mittwochvormittag auf dem Europaplatz in Luzern durchführte, vor dem KKL. Als «Schweizerischer Landespreis für Kulturförderung» war der Event angekündigt. Und für einmal war es umgekehrt: Nicht der Künstler erhielt Geld, sondern zehn Firmen wurden vom Künstler mit Geld beschenkt.

Dank für unschätzbare Unterstützung in den vergangenen Jahren

Die Unterstützung für seine künstlerischen Aktivitäten, die er von diversen Unternehmen in den letzten Jahren erhielt, sei unschätzbar, und er könne sie eigentlich gar nicht richtig entgelten, sagte Wetz bei der kleinen Feier unter dem KKL-Dach. Und doch wolle er jetzt zum 10-Jahr-Jubiläum des KKLB den Firmen endlich einmal auch etwas Dank in Form von Geld zurückgeben.

Wetz liess sich dabei nicht lumpen: Zehn Holzkisten mit zugeschraubten Deckeln standen zur Preisvergabe bereit. Sie waren gefüllt mit insgesamt 2200 Fünfziger-Noten. Das Geld war echt. Und es stammte nicht von Sponsoren, sondern von Wetz selber.

Eine der insgesamt zehn mit Geld befüllten Holzkisten.



Eveline Beerkircher

Hauptpreis für die HT Sursee

Den Hauptpreis, 50 000 Franken, erhielt die Hoch- und Tiefbau HT Sursee. Sie hat Wetz und sein KKLB in den letzten Jahren baulich immer wieder unterstützt. Paul Fuchs und Peter Amberg von HT Sursee nahmen die Kiste, prall gefüllt mit den 1000 Fünfzigernoten, dankend entgegen. Sie werden dem KKLB weiterhin helfend zur Seite stehen. Ein nächstes Projekt sei nichts weniger als der Bau einer U-Bahn-Station im KKLB, versicherten Wetz und die HT-Vertreter.

Weitere Preisträger waren unter anderen die Guezli-Fabrik Hug in Malters, welche an den KKLB-Veranstaltungen jeweils für den nötigen Süssigkeiten-Nachschub sorgen sowie Otto's Sursee, wo Wetz einst ein Jahr lang die beste Ladenfläche für eine seiner Ausstellung benutzen durfte.

Es war eine sympathische Aktion, die Wetz vor dem KKL Luzern veranstaltete. Die Preise waren echt und ehrlich gemeint. Und sie sollen die Bande zwischen den ausgezeichneten Firmen und Wetz weiter stärken. Wetz sagte mit entwaffnender Ehrlichkeit:

«Es geht mir auch darum, die Firmen weiter an das KKLB anzubinden.»

Viele der Ausgezeichneten werden das überreichte Geld in zukünftige KKLB-Projekte investieren.

Auch Emil Steinberger war anwesend

Die Preisverleihung auf dem Europaplatz dauerte fast eineinhalb Stunden. Unter den geladenen Gästen, die Wetz mit ihrer Anwesenheit beehrten, warf auch einige Prominenz auszumachen. Darunter war etwa Emil Steinberger, der auch schon im KKLB aufgetreten ist und mit Wetz öfters zusammenarbeitete. Sie alle harrten in beissender Kälte geduldig unter dem KKL-Dach in Luzern aus. Für Kunst muss man manchmal hart im Nehmen sein. Die Preisverleihung hätte zunächst im Marianischen Saal beim Luzerner Regierungsgebäude stattfinden sollen; dort wäre es wärmer gewesen. Coronabedingt wurde die Veranstaltung dann nach draussen unter das KKL-Dach verlegt.